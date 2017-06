Sprint-EM: Siedlitzki bejubelt Platz sieben

In Düsseldorf fehlen 18 Sekunden zu Bronze

+ Christian Siedlitzki

Armsen - Es wurde am Ende der erhoffte Platz unter den besten Zehn Europas für den Armsener Ausdauersportler Christina Siedlitzki, der am Sonntag bei der Triathlon-EM in Düsseldorf per Wildcard (wir berichteten) für sein Heimatland Österreich an den Start ging und letztlich in seiner Altersklasse M50-54 unter 61 weiteren Konkurrenten Siebter wurde. Zu einer Medaille fehlten am Ende gerade einmal 18 Sekunden.