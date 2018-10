Sportler des Jahres 2018: Sie haben wieder die Wahl

Kandidaten stehen fest / Am 3. November folgt Vorstellung in Bild und Text

+ Sie standen Anfang Januar diesen Jahres auf dem Siegerpodest der Sportlerwahl im Rahmen der Sport & Schau: Die Streetdancer „Movesty“ vom TSV Uesen, die Nachwuchsdressurreiterin Maja Schnakenberg (links) sowie Achims Handballer Dennis Summa. J Foto: häg

Verden - Von Frank von Staden. Die Auswahl fiel wieder einmal nicht leicht, doch nun stehen die Kandidaten für die Sportlerwahl 2018 im Landkreis Verden fest. Jetzt heißt es noch einmal, alle Daten, erbrachte Leistungen sowie aktuelle Fotos der vom Kreissportbund und dieser Zeitung nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zu sammeln, um Ihnen die Auserkorenen dann in der kommenden Woche in gewohnter Form wieder in Bild und Text komprimiert vorzustellen.