Spitzer mit dem Tor des Tages

Achims Routinier entscheidet Spitzenspiel gegen Uesen – 1:0

+ Die beiden Kapitäne unter sich: Achims Patrick Bormann (rechts) behauptet den Ball gegen Sascha Kohler. Foto: häg

Achim - Von Björn Drinkmann. Im Ortsderby zwischen dem TSV Achim und dem TSV Uesen war alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga. Doch das Gipfeltreffen wurde den Erwartungen in keinsterweise gerecht. Am Ende feierten die Gastgeber einen verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg, da Uesen über 90 Minuten keine Akzente in der Offensive setzen konnte. Für den entscheidenden Treffer sorgte Patrick Spitzer. Im Anschluss an eine Ecke holte sich der Achimer Routinier das Leder, tanzte gleich drei Gegenspieler aus und traf eiskalt ins kurze Eck (28.).