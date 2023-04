Specker zieht Roten Teufeln den Stecker

Von: Björn Drinkmann

Andre Oestmann (am Ball) musste sich mit seinen Brunsbrocker „Teufeln“ dem TSV Achim mit 1:2 knapp geschlagen geben. © Wächter

Während der SVV Hülsen II den nächsten Punkt in der Fußball-Kreisliga einfuhr, mühte sich Titelfavorit TSV Etelsen II zu einem knappen 1:0-Erfolg im Langwedeler Derby. Die Partie TSV Thedinghausen - SV Baden fiel, wie im Vorfeld bereits vermutet, aufgrund Badener Personalmangel aus.

TSV Bassen II - SV Hönisch 2:1 (1:1). Beim vorerst letzten Spiel von SVH-Trainer Waldemar Kammer musste er eine knappe Niederlage beim personell dünn besetzten TSV Bassen II hinnehmen. Dabei hatte sein Team früh mit 1:0 geführt. Der Torschuss von Marvin Louis wurde von Marijan Löhndorf unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (2.). Doch im direkten Gegenzug glich Mario Sonntag mit einem Schuss aus der Drehung aus (3.). Es entwickelte sich ein faires Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Ende war es dann erneut Sonntag, der für den Lucky Punch sorgen konnte. Er veredelte die gute Vorarbeit von Sturmpartner Daniel Wiechert zum Endstand (86.).

TSV Lohberg - TSV Dörverden 6:0 (5:0). Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TSV Dörverden. Erstmalig konnte Lohberg im Mittelfeld auf Rene Magalowski, Hannes Hammer und Moritz Ackermann zurückgreifen, die Trainer Ricardo Seidel explizit lobte. Zunächst schloss Ackermann einen Konter ab (17.), ehe Hammer mit einem Schuss aus 17 Metern erhöhen konnte (33.). Erneut Ackermann mit einem Schuss ins kurze Eck, den Dörverdens Keeper Gogutzky falsch einschätzte (36.), Cederic Rosebrock-Heemsoth mit einem Fernschuss und erneut Ackermann (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Als Rosebrock-Heemsoth per Strafstoß nach Foul an Ackermann auf 6:0 stellte (59.), drohte es für die Gäste richtig peinlich zu werden. Doch danach stellten die Gastgeber das Spielen ein. „Für mich etwas unverständlich, dass wir in den letzten 30 Minuten nicht weitergemacht haben“, haderte Seidel, der ansonsten aber natürlich sehr froh war über den Kantersieg.

TSV Brunsbrock - TSV Achim 1:2 (0:2). Gar keinen Vorwurf machte Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant seiner Elf. „Die Achimer waren heute einfach cleverer“, befand Vierkant. Er musste nach der Verletzung von Innenverteidiger Dennis Böhlke in der Defensive schon früh reagieren. Die kurzzeitige Unordnung nutzte Theo Specker zum 0:1 (14.). Nach einer schönen Kombination erhöhte Specker zum 0:2 (27.). Per Konter versäumten die Achimer den Sack zuzumachen und so wurde es am Ende doch noch einmal spannend, nachdem Andre Schreiber einen langen Ball auf Andre Oestmann schlug und der verkürzen konnte (81.). Wirklich gute Möglichkeiten zum Ausgleich besaßen die Roten Teufel aber nicht mehr und das wäre auch nicht verdient gewesen.

SVV Hülsen II - TSV Uesen 1:1 (1:1). Mit ihrer ersten Torchance gingen die Gäste in Führung, als Luca Becker eine Wesseler-Ecke ins lange Eck verlängern konnte (5.). Ansonsten spielte sich das Geschehen viel im Mittelfeld ab, es gab kaum Torchancen. Kurz vor der Pause wurde Hülsens Dennis Richter im Strafraum gefällt. Den Strafstoß verwandelte Yannis Meyer zum Ausgleich (43.). Im zweiten Durchgang gab es ebenfalls nur Halbchancen auf beiden Seiten. Die beste besaß noch SVV-Spielertrainer Benjamin Bauer mit einem Freistoß aus 20 Metern. Doch der Versuch, Keeper Tim Silling im Torwarteck zu überraschen, scheiterte. „Wir sind froh, erneut gepunktet zu haben und werden weiterkämpfen, um den Klassenerhalt vielleicht noch zu schaffen“, hofft Bauer.

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Etelsen II 0:1 (0:0). Lediglich durch einen von Max Jäger verwandelten Foulelfmeter wurde das Derby zwischen dem FSV und dem Spitzenreiter entschieden. Die Gäste bestimmten zwar das Spiel, hatten aber auch nicht viele Torgelegenheiten, während sich Langwedel aufs Kontern beschränkte, diese aber nicht gut zu Ende spielen konnten, wie noch unter der Woche gegen Brunsbrock. So war es der besagte Strafstoß, den Langwedels Milan Heitmann an Tim-Ole Wahl verursachte und Jäger diesen eiskalt versenken konnte (75.). Nach dem Spiel haderten beide Trainer, dass es auch noch jeweils einen weiteren auf beiden Seiten hätte geben können. Einmal wurde Langwedels Bastian Heimbruch zu Fall gebracht, auf der anderen Seite der eingewechselte Luca Gryschkewitz, der sich dabei einen Nasenbeinbruch zuzog. „Ein ausgeglichenes Spiel. Aber da Langwedel über 90 Minuten keine klare Torchance besaß, ist der knappe Erfolg nicht unverdient“, so Etelsens Trainer Andy Wilkens.

