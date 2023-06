Lisa-Marie und Florian Bork: Mit vier Medaillen zur Abschlussfeier der Special Olympics World Games

Von: Kai Caspers

Teilen

Zum Abschluss sicherte sich Lisa-Marie Bork (2. von rechts) an der Seite von Katrin Irmscher, Clara Bekiel und Heidi Kuder (von links) die Bronzemedaille mit der Staffel. © Meineke

Das Grinsen werden Lisa-Marie und Florian Bork so schnell vermutlich nicht wieder aus dem Gesicht bekommen. Die Geschwister aus Otterstedt verlebten eine unvergessliche Woche bei den Special Olympics World Games in Berlin. Am Ende nahmen beide vier Medaillen mit auf die Heimreise. Die Krönung war jedoch die gemeinsame Abschlussfeier mit allen Athleten und Betreuern am Brandenburger Tor mit einem riesigen Feuerwerk.

Otterstedt – Nachdem am Freitag das Wetter noch für einige Probleme gesorgt hatte, präsentierte sich die Bundeshauptstadt zu den abschließenden Staffelläufen erneut von der schönsten Seite. „Die Bedingungen waren wieder optimal. Auch wenn es sicherlich ein paar Grad kühler hätte sein können. Aber das hat Lisa-Marie und Florian nicht gestört“, sagt Betreuerin Beate Meineke. Für Lisa-Marie Bork sollte es dann auch noch ihre zweite Medaille geben. An der Seite von Katrin Irmscher, Heidi Kuder und Clara Bekiel sicherte sich die 18-Jährige über die 4x100-Meter-Staffel in 1:06,34 Minuten die Bronzemedaille. Lediglich die Teams aus Jamaica (1:03,65) und Thailand (1:05,23) waren noch schneller. Das tat der großen Freude der Otterstedterin jedoch keinen Abbruch. Schließlich sorgte die 18-Jährige damit für die vierte Medaille im Hause Bork.

Lisa-Marie Bork gewinnt zum Abschluss Bronze mit der Staffel

Bruder Florian blieb sein drittes Edelmetall indes verwehrt. Der Otterstedter war nach dem Ausfall eines Läufers erst für die Staffel nachnominiert worden. In dieser zeigte der 16-Jährige eine gute Leistung. Doch am Ende konnte er mit Franz Bechler, Robert Glowczewski und Tobias Hübner nicht in den Medaillenkampf mit eingreifen. Mit der Zeit von 1:17,86 Minuten fehlten am Ende rund fünf Sekunden zum drittplatzierten Team aus Neuseeland. Der Sieg ging in eindrucksvoller Manier an China (1:00,31), gefolgt von der Mannschaft aus der Schweiz (1:05,82).

Auch mit Platz fünf in der Staffel zeigte sich der Otterstedter Florian Bork (links) sichtlich zufrieden. © Meineke

Für Beate Meineke, Sportlehrerin und gleichzeitige Betreuerin, hätte die Woche in Berlin besser nicht verlaufen können. „Wir waren ohne Erwartungen angereist. Und nun fahren wir sogar mit vier Medaillen nach Hause. Das ist der absolute Wahnsinn“, attestierte Meineke den Veranstaltern eine perfekte Organisation. „Wir haben so viele Eindrücke gesammelt. Aber wir sind jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Denn wir sind schon alle ziemlich platt“, gestand Meineke ein. Gleichwohl hofft sie, dass der Hype und die demonstrierte Lebensfreude aller Teilnehmer so lange wie möglich anhalten wird. „Da sind jetzt auch die Vereine gefordert. Es wäre einfach toll, wenn auch die Menschen mit Behinderung mit aufgenommen werden würden. Damit wäre allen viel geholfen“, hofft Meineke im Zuge der Special Olympics auf eine Sogwirkung.