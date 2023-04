RW Achim: Anis Souaifis Führung reicht nicht – 1:2

Von: Kai Caspers

Anis Souaifi (Mitte) brachte RW Achim mit 1:0 in Führung. Doch zum Sieg reichte es gegen Sottrum nicht. © vst

Der 1. FC Rot-Weiß Achim steckt weiterhin im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga fest. Auf eigenem Platz setzte es für das Team von Konstantinos Efeoglou eine bittere 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den TV Sottrum.

Achim – „Das war von beiden Mannschaften kein schönes Spiel. Aber der schlechte Platz hat es auch nicht zugelassen“, ärgerte sich RW-Trainer Efeoglou dennoch über das Ergebnis. Schließlich hatte es lange Zeit danach ausgesehen, als sollte seine Mannschaft zumindest einen Punkt behalten können. Doch ausgerechnet der Ex-Achimer Sinan Reiter erzielte in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand. Efeoglou: „Nach einem langen Ball haben wir es in dieser Szene einfach nicht gut verteidigt. Das Tor hätte nicht fallen müssen.“

Noch zu Beginn der Partie waren die Rot-Weißen das dominierende Team und gingen durch einen verwandelten Strafstoß von Anis Souaifi (16.) auch verdient mit 1:0 in Führung. Zwar glich Reiter in der 23. Minute zum 1:1 aus, doch Nico Oetting, Sipan Yoldas und Behcet Kaldirici hätten ihre Farben in Führung bringen können. Doch alle drei ließen beste Chancen aus. In der zweiten Hälfte kassierte Zedan Yoldas für ein grobes Foulspiel von hinten folgerichtig die Rote Karte. Efeoglou: „Danach wollten wir das Ergebnis dann nur noch über die Zeit retten. Leider ist es uns nicht ganz gelungen.“ kc