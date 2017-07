Sophie Dupree holt den Landestitel

Verden - Einmal Gold, einmal Bronze und etliche vordere Platzierungen gab es für die hiesigen Aktiven bei den Landesmeisterschaften des PSV Hannover (HA.LT) im Reiten, die zum zweiten Mal in Verden ausgetragen wurden. Die Goldmedaille gewann bei den Jungen Dressureitern (18 Jahre und jünger) die Stedebergerin Sophie Dupree (RV Mittelweser) – die Bronzemedaille bei den Springreiterinnern ging an Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser). Bei den Springreitern verpasste der Morsumer Hilmar Meyer knapp Edelmetall. Landesmeister wurde Thomas Heineking (Nendorf) auf dem Fuchswallach Quintato.

Es war ein spannendes Finale. Hilmar Meyer hatte sich für den Ritt auf Salto de Fee entschieden und die Siegerin der zweiten Wertungsprüfung, die Stute Wolke, im Stall gelassen. Mit Salto de Fee unterlief ihm aber ein Fehler, sodass die Chancen auf eine Medaille dahin waren. Am Ende war es der siebte Platz. Landesmeister wurde nach einem spannenden Stechen Thomas Heineking (RFV Nendorf) auf dem zwölfjährigen Fuchswallach Quintato fehlerfrei in 38,85 Sekunden. Nach Bronze 2008 und 2009 war es der erste Landesmeistertitel für den Reiter aus dem Kreis Nienburg. Platz zwei ging an Roland Sandbrink (Päse) auf Diego (0/40,42), Dritter wurde Jörg Peper (Harsefeld) auf Carolus (0/43,24). Titelverteidiger Steffen Engfer (Sieversen) hatte im Stechen auf der Stute Catja viel Pech, als an einem Steilsprung eine Stange fiel. Seine Zeit von 37,71 Sekunden hätte zum erneuten Titelgewinn gereicht.

Bei den Springreiterinnen gewann Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf der neunjährigen Stute Anabell die Bronzemedaille. Sie musste sich im Finale, einer Springprüfung Kl. S*, erst im Stechen geschlagen geben, weil sie gleich drei Mal patzte. Silber holte Theres Engfer (Geestenseth) auf Sir Heinrich mit einem Abwurf im Stechen. Landesmeisterin wurde die Zevenerin Anja-Sabrina Heinsohn auf der neunjährigen Hannoveraner Stute Lazio, die im Stechen ohne Fehler blieb. Julie Mynou Diederichsmeier wurde mit ihrem zweiten Pferd Goldstar ebenso wie ihre Schwester Mylene auf Pius in der Gesamtwertung auch noch Fünfte. Gabriele Heemsoth belegte auf Large Level Platz 22 und Hedda Roggenbuck auf Asti (beide RV Aller-Weser) Rang 35.

Bei den Dressur-Ponys zeigte Shari Ann Dupree (Stedebergen) auf dem achtjährigen Holsteiner Falben Crown Wishing Well eine sehr konstante Leistung, doch mit drei vierten Plätzen verpasste sie knapp eine Medaille und wurde mit 209,178 Punkten Vierte. Landesmeisterin wurde Tessa Bartels (Gronau), die auf dem 13-jährigen Schimmelhengst Grenzhoehes My Ken zwei der drei Prüfungen gewann, mit 216,888 Punkten.

Mehr Erfolg hatte ihre ältere Schwester Sophie Dupree, die sich auf dem achtjährigen Oldenburger Wallach Setup OLD die Goldmedaille sicherte. Ein Sieg, ein zweiter und ein dritter Platz in den drei Wertungsprüfungen reichten am Ende mit 211,777 Gesamtpunkten zum Titel. Knapp geschlagen belegte Ida Luisa Niederdorf (Schaumburg) auf dem zwölfjährigen Wallach Dressmaan (211,270) Platz zwei. Hinter Jacob Schenk (Bad Bevensen) auf Davi Dor OLD (208,292) wurde der Döhlberger Hendrik Baumgart (RV Aller-Weser) auf dem 17-jährigen Wallach Willow (204,138) guter Vierter.

Bei den Jungen Springreitern wurde die beim Morsumer Hilmar Meyer angestellte Südafrikanerin Alexa Stais ihrer Mitfavoritenrolle nicht ganz gerecht. Die 22-Jährige war schon nach der ersten Wertungsprüfung, einer Zeitspringprüfung Kl. M**, auf ihrem achtjährigen Holsteiner Wallach Quintano mit 3,07 Punkten belastet. Das war bei der starken Konkurrenz nicht mehr aufzuholen, sodass sie am Ende Platz vier (7,07 Punkte) belegte. Landesmeisterin wurde die Sittenserin Sophie Hinners auf der achtjährigen Schimmelstute Chengdu (1,83) vor Finja Bormann (Harsum) auf Brisbane (2,42) und Carola Wegener (Lembruch) auf Caspar blue (6,44). Das Finale um den Vogeley Preis, eine Dressurreiterprüfung der Kl. L, gewann die Scheeßelerin Caroline Miesner auf Philina WE mit der Note 8,4 vor Janne Sommer (Landesbergen) auf Di Maggio (8,0) und Maja Schnakenberg (RC Hagen-Grinden) auf dem fünfjährigen Wallach Dobbi Dobsen (7,8). Ihre Vereinskameradin Lea Abramowsky (RC Hagen-Grinden) musste sich auf Dusdy (6,80) mit Rang zehn begnügen. Im Preis der Kreisreiterverbände, eine Springprüfung Kl. L, belegte Laura Nienstädt (RV Aller-Weser) auf Capitano (0/51,59) den zweiten Platz hinter Lene Bubke (Alvern) auf Chicolina (0/48,96). Vierte wurde Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) auf der Schimmelstute Calgary (0/54,07). J jho