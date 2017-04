Sonntag „brennt“ die Hütte

TV Baden richtet Nordwestdeutsche Volleyball-Meisterschaft der U13 aus

+ Mit diesem Team will der TV Baden versuchen, seinen Heimvorteil bei der Nordwestdeutschen Volleyball-Meisterschaft zu nutzen.

Baden - Am Sonntag, 30. April, „brennt“ aber mal so richtig die Hütte am Badener Lahof. So richten die Volleyballer des TV Baden ab 10 Uhr die Nordwestdeutschen Meisterschaften der männlichen U13 aus. Neben den Hausherren werden dabei acht weitere Teams um den Titel streiten.