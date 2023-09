TV Oyten II: Sören Blumenthal peilt einen einstelligen Tabellenplatz an

+ © bjl Freuen sich auf die Saison, von links: Trainer Sören Blumenthal, Dominik Lange, Yanik Grobler, Alexander Sell, Jarnis König, Co-Trainer Patrick Albers. Es fehlt: Nick Jäger. © bjl

Durchaus optimistisch blickt Oytens Trainer Sören Blumenthal der zweiten Saison in der Handball-Landesliga entgegen.

Oyten – Das Manko einer nicht immer sattelfesten Deckung und einem Angriff, der zu viele Fehlwürfe und technische Fehler produzierte, zog sich beim Handball-Landesligisten TV Oyten II wie ein roter Faden durch die vergangene Saison. Laut Trainer Sören Blumenthal soll sich das nun aber grundlegend ändern.

Damit das gelingt, konnte Oytens Trainer gleich eine Handvoll vielversprechender Neuzugänge für seinen Kader gewinnen. Mit Jarnis König kommt ein sehr talentierter Youngster vom SV Werder Bremen. Yanik Grobler und Dominik Lange standen in der vergangenen Saison noch im Kader des eigenen Oberligateams. Dazu gesellen sich die Youngster Alexander Sell sowie der aus Oyten stammende Nick Jäger, der von der HSG Verden-Aller zurückkehrt. Neuzugang König war die Vorfreude deutlich anzuhören „Natürlich muss ich mich in Oyten erst einmal zurechtfinden. Zumal beim TVO eine ganz andere Dynamik herrscht. Aber ich bin ja noch jung. Also gucken wir mal, was hier für mich noch geht“, sagt der 21-Jährige.

Fünf Neuzugänge sorgen für jede Menge frischen Wind

TVO-Trainer Sören Blumenthal ist im Vorfeld ebenfalls gespannt, wo die Reise seine Mannschaft in dieser Saison hinführt: „Unser Ziel ist ganz klar ein einstelliger Tabellenplatz, um auch einen guten Unterbau für die erste Mannschaft zu haben. Wir verfügen über einen gesunden Mix aus erfahrenen und talentierten Spielern. Dabei sorgen die Youngster für ordentlich Dynamik und Schnelligkeit.“ Die Altersstruktur im Kader ist bemerkenswert. Der schnelle Außenakteur Sven Lux ist 51 Jahre und Neuzugang Alexander Sell hat als Jüngster gerade mal 19 Jahre auf dem Buckel. Die jüngeren Akteure sollen sich von den Routiniers Björn Steinsträter, Markus Kranz, Jonas Schoof oder Sören Reelfs noch einiges abschauen. Sorgenkind bei der Kader-Zusammenstellung der Oberliga-Reserve ist die Tatsache, dass mit dem derzeit verletzten Außenspieler Marcel Vornholt nur ein Linkshänder zur Verfügung steht. „Gerade im Rückraum würde ein weiterer Linkshänder für uns sicher einen großen Qualitätssprung bedeuten“, verrät Blumenthal kein Betriebsgeheimnis. So werden sich der Übungsleiter und seine Jungs mit Bordmitteln aus den eigenen Reihen behelfen müssen.

Auftaktprogramm alles andere als einfach

Das Auftaktprogramm ist alles andere als dankbar für den TVO. Zunächst geht es zum Topfavoriten SG Bremen-Ost, ehe danach das Derby gegen den TSV Daverden sowie das unberechenbare Duell gegen den Ligadino VfL Fredenbeck III ansteht. Blumenthal weiß: „Ein missglückter Saisonstart wäre bei diesem Auftaktprogramm alles andere als ein Beinbruch.“

Daher galt es in der Vorbereitung ordentlich zu knüppeln. „In dieser Phase haben wir uns auf verschiedenen Terrains bewegt. Im Wasser, im Sand beim Beachhandball, in den Dünen, auf dem Fahrrad sowie bei einem Triathlon rund um den Oytener See. Für Abwechslung war somit gesorgt. Aber es war klar zu sehen, dass alle richtig Bock auf die Saison haben“, verrät Vollbluthandballer Sören Blumenthal vor der vermeintlich schwierigeren zweiten Saison. In dieser berechtigt ein Platz unter den ersten sechs Teams zum Aufstieg in die Verbandsliga.