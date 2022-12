Sören Blumenthal erwartet Abstiegskampf pur

Von: Kai Caspers

Sein Einsatz ist fraglich: Achims Ole Jacobsen. © häg

Noch immer wartet Aufsteiger TV Oyten II auf den ersten Punktgewinn in der Handball-Landesliga. Will das Team von Sören Blumenthal nicht vorzeitig alle Hoffnungen auf den Klassenerhalt begraben, zählt für die Gastgeber im Derby gegen Mitaufsteiger TSV Daverden II nur ein Sieg.

SG Achim/Baden II - TuS Jahn Hollenstedt (Sa., 19 Uhr). Die Gäste bezeichnet Thorben Schmidt-Bonheur als eine kampfstarke Truppe. „Zudem verfügen sie mit Marcel Hebestreit über einen echten Shooter. Den müssen wir in den Griff bekommen“, so der SG-Trainer. „Trotzdem wollen wir natürlich unsere weiße Weste wahren und zeigen, warum wir ganz oben in der Tabelle stehen.“ In personeller Hinsicht muss Schmidt-Bonheur jedoch etwas improvisieren, da ihm mit Sören Meier-Leffers und Kevin Albers beide Rechtsaußen aus privaten Gründen fehlen. Zudem sind Ole Jacobsen und Erik Schmidt fraglich.

VfL Fredenbeck III - HSG Verden-Aller (Sa., 19.30 Uhr). Gerne erinnert sich Oliver Schaffeld an den letzten Vergleich beim VfL zurück. „Da haben wir gewonnen und damit im Grunde genommen die Weichen für den Klassenerhalt gestellt. Wenn wir das wiederholen könnten, wäre das ein Big Point“, backt Verden-Allers Trainer dieses Mal jedoch lieber kleinere Brötchen: „Ich denke, dass Fredenbeck schon schlagbar ist. Allerdings steht mir nur ein Rumpfkader zur Verfügung, da wir keine Anleihen aus der A-Jugend nehmen können, da diese parallel spielt.“ Fraglich ist zudem der Einsatz von Kevin Bröcker, der gegen Daverden umgeknickt und noch einen dicken Knöchel hat. Schaffeld: „Aber Kevin ist hart im Nehmen und will spielen.“

TV Oyten II - TSV Daverden II (So., 15 Uhr). „Wir haben jetzt die beiden wichtigen Spiele des Jahres vor der Brust. Aus denen sollten wir schon etwas mitnehmen. Aber das wird sicher kein Spaziergang, sondern Abstiegskampf pur“, erwartet TVO-Trainer Sören Blumenthal keinen spielerischen Leckerbissen. „Gucken wir mal, wer nach der Pause noch ein paar mehr Kohlen nachlegen kann.“ Verzichten müssen die Gastgeber jedoch auf Jonas Schoof, der nach seiner Verletzung am Knie in Lüneburg am 19. Dezember einen OP-Termin hat.

Auch Torsten Liebrum ist sich der Bedeutung der Aufgabe bewusst. „Nach der Niederlage in Verden gibt es keine Ausreden mehr. Allerdings strotzen wir nach den vergangenen Spielen ja auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Außerdem gilt es abzuwarten, wer bei Oyten denn noch aus der Ersten aushilft. Denn ich gehe schon davon aus, dass der TVO alles auffahren wird“, rechnet Daverdens Trainer auch dieses Mal mit einem umkämpften Derby. Dabei kann Liebrum wieder auf Niklas Bodenstab zurückgreifen, der nach seinem Rippenbruch grünes Licht gegeben hat. „Das ermöglicht uns für die rechte Seite natürlich neue Möglichkeiten.“ kc