Sönke Bremermann zum SVV Hülsen

Von: Kai Caspers

Soll die jungen SVV-Spieler führen: Hülsens Neuzugang Sönke Bremermann. © Verein

Mit Sönke Bremermann aus Steimbke präsentiert Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen den nächsten Neuzugang. Zudem steht für das Team von Uwe Bischoff ein attraktives Testspiel gegen die U23 des SV Werder Bremen an.

Hülsen – Der SVV Hülsen bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga. Nach der Zusage von Micha Langreder vom Landesligisten TSV Etelsen präsentierte Uwe Bischoff nun mit Sönke Bremermann den zweiten Neuzugang. Der 29-Jährige war Kapitän beim Landesligisten SV B-E Steimbke und sucht jetzt eine neue Herausforderung.

Fußball-Bezirksligist testet U23 des SV Werder Bremen

„Sönke war ein Führungsspieler in Steimbke und soll auch bei uns gemeinsam mit den bisherigen Führungskräften wie Marcel Meyer, Manuel Schulz, Florian Funke und Sebastian Koltonowski die jungen und hungrigen Spieler führen“, erwartet Bischoff einiges vom 29-Jährigen, der für das defensive Mittelfeld vorgesehen ist. Daher war der SVV-Coach auch sehr froh, dass er gemeinsam mit Lars Büsing nach Micha Langreder noch einen weiteren Qualitätsspieler vom Projekt SVV Hülsen überzeugen konnte.

Bereits am kommenden Samstag, 1. Juli, steht für die Hülser dann schon das erste attraktive Testspiel an. Um 14 Uhr gastiert die U23 des SV Werder Bremen in Hülsen. Das Team von Christian Brand ist in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen und spielt jetzt in der Bremen-Liga. kc