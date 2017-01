Smolka in der Landesspitze

Verdener Segelflieger auf Rang zwei bei Streckenflug-Meisterschaften

+ Auf Platz zwei in der niedersächsischen Streckenflug-Meisterschaft: Patrick Smolka. J Foto: Kracke

VERDEN - Am Ende fehlten ihm nur acht Punkte, nur die Winzigkeit von fünf bis sechs Flugkilometern, und es hätte zum ganz großen Coup gereicht, zum Titel. „Dennoch bin ich natürlich sehr zufrieden. Eine perfekte Motivation für die kommende Saison,“ sagt der Verdener Segelflieger Patrick Smolka nach seinem zweiten Platz in der Klasse mit 15 Metern Spannweite bei der niedersächsischen Streckenflug-Meisterschaft. Für die Piloten des Verdener Luftfahrt-Vereins bedeutet diese Platzierung das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte.

Gleichzeitig ist Smolka im jetzt veröffentlichten Jahresbericht zweimal in der Top-30-Liste der besten Flüge niedersächsischer Piloten vertreten. Zwei Flüge aus der ersten Jahreshälfte, beide mit rund 640 Flugkilometern und knapp 1000 Punkten. Noch bevor die ersten Schäfchenwolken, die quellenden Cumulus-Gebilde am Horizont auftauchten, war er an jenem Rekordtag im Juni in Scharnhorst gestartet. Allein mit den Kräften der Thermik trug es ihn in seiner LS6 südlich vorbei an Hamburg bis nach Güstrow in der Mecklenburgischen Seenplatte, von dort aus bis kurz vor Dessau nach Schönebeck an der Elbe und schließlich mit der Harz-Skyline und dem Brocken im Blick über Braunschweig zurück nach Verden.

„Dieser weiteste Flug war auch gleichzeitig mein schönster im vergangenen Jahr. Es ist immer faszinierend, die ganze Ostseelandschaft oder später die Mittelgebirge im Blick zu haben“ sagt Smolka. Allerdings habe er nur zwischendurch die atemberaubenden Panoramen genießen können. „Wenn ich Strecke machen will, konzentriere ich mich auf den Luftraum, auf die Thermik-Felder und auf das Flugzeug.“ Mehr als 100 Piloten landeten allein in seiner Klasse in der Rangliste.

Gewertet werden bei den Streckenflug-Meisterschaften die jeweils drei besten Flüge des Jahres. Smolka hatte genügend zur Auswahl. Der Instandhalter für Elektrotechnik im Bremer Mercedes-Werk absolvierte vergangenes Jahr rund 6000 Flugkilometer in gut 100 Stunden in der Luft. „Meine Rekord-Saison.“

Das gute Verdener Ergebnis rundete Bastian Eckelmann mit Platz 17 unter 250 Teilnehmern in der Clubklasse ab. Insgesamt kamen 13 Verdener Piloten in die Wertung, der Verdener Luftfahrt-Verein verbesserte sich damit auf Rang 17 unter den 61 teilnehmenden niedersächsischen Vereinen. J kra