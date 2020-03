Slapstick-Tor besiegelt 0:1-Pleite

Delmenhorst - Von Kai Caspers. Der Abpfiff war kaum ertönt, da eilte Achim Hollerieth auch schon schnellen Schrittes direkt in die Kabine. Vermutlich musste sich der Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen erst einmal kurz sammeln, um seinen Ärger nach der völlig unnötigen 0:1 (0:1)-Niederlage beim SV Atlas Delmenhorst in Zaum zu halten.

Verständlich. Denn das Derby beim Tabellenzweiten hätte aus Sicht der Gäste auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. „Spielerisch war das definitiv keine Glanzleistung von uns. Da fehlte es an ganz vielen Dingen. Allerdings gab es gerade in der ersten Halbzeit zwei Entscheidungen, für die ich kein Verständnis habe“, haderte Hollerieth mit der Auslegung von Schiedsrichter Tobias Waldmann. Denn in der 27. Minute leisteten sich die Gastgeber am Strafraum ein Handspiel und verhinderten damit aus Sicht des TBU-Trainers eine klare Torchance von Ramien Safi. „Das ist für mich eine Rote Karte“, schüttelte Hollerieth nach Gelb nur den Kopf. Zu allem Überfluss verteidigten die Uphuser in der 33. Minute auch noch überaus schlampig. Zunächst ging Miguel Mendoza nicht energisch genug zum Ball, ehe Marius Winkelmann im Anschluss wegrutschte und Marek Janssen damit frei vor dem Tor, das 1:0 ermöglichte. „Ein Slapstick-Tor“, ärgerte sich der TBU-Coach.

Und der Ärger – er sollte nicht weniger werden. Denn in der 40. Minute sprang Delmenhorsts Marlo Siech Uphusens Abdullah Dogan mit beiden Beinen von hinten in die Parade. Eigentlich eine klare Entscheidung. Doch Schiedsrichter Waldmann beließ es erneut bei Gelb und begründete es Hollerieth in der Pause damit, dass Dogan ja nicht getroffen wurde. „Muss der Spieler denn erst kaputt getreten werden?“, schüttelte der Ex-Profi nur noch mit dem Kopf.

Letztlich wollte Hollerieth die Niederlage aber nicht daran festmachen. „Nein, wir haben einfach nicht gut gespielt. Da fehlte es an der Bewegung. Auch die Standards waren nicht gut.“ Dennoch wäre für ihn ein Punkt ein Muss gewesen, zumal Atlas ab der 64. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Julian Harings dann doch noch in Unterzahl agierte. In der 66. Minute hatte Mathis Wellmann dann nach einem Patzer von SVA-Keeper Florian Urbainski den Ausgleich auf dem Fuß, zögerte jedoch zu lange mit dem Abschluss. Auch ein Schuss von Burak Yigit (80.) strich nur knapp über den Kasten. Und beim Versuch von Robert Littmann, den Hollerieth ins Sturmzentrum beordert hatte, war der SVA-Keeper zur Stelle und rettete den Gastgebern das glückliche 1:1.