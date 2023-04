Niedersachsen-Pokal: SK Verden auf dem siebten Platz

Remis gegen Hellern: Der SK Verden (linke Tischseite v.l.) mit Hans-Jürgen Klages, Matthis Berkenkamp und Mattis Döhle überzeugte bei der niedersächsischen Pokalmeisterschaft. Mit den weiteren Kollegen gab es den siebten Platz. © Privat

Mit Rang sieben für den SK Verden und dem 13. Platz für den SC Läuferpaar Verden endete die dreitägige niedersächsische Schach-Pokalmeistschaft im Verdener Niedersachsenhof.

Verden – 15 Mannschaften aus Niedersachsen und Bremen ermittelten in fünf Runden ihren Titelträger. Geschah dies in den vergangenen Jahren an mehreren Spieltagen im K.o.-System, wurde nun erstmals in einem zentralen Turnier um den Pokalsieg gespielt.. Der SK Verden kassierte gegen den Mitfavoriten aus Nordhorn zwar eine deutliche 0:4-Niederlage, landete aber dank eines Sieges gegen Gliesmarode aus Braunschweig und eines Remis gegen SV Hellern aus Osnabrück noch auf einem guten siebten Platz im Mittelfeld.

Hier zahlte sich offenbar die Mischung aus Altersroutine und jugendlicher Stärke aus. So stellte der SK Verden mit dem 85-jährigen Hans-Jürgen Klages, dem Niedersachsenmeister von 1963, den ältesten Teilnehmer des Turniers und mit der 11-jährigen Lena Zimna eine der jüngsten Spielerinnen.

Wesentlich für den Erfolg waren auch die Siege der Jugendlichen Matthis Berkenkamp (U18-Bezirksmeister 2022) und Mattis Döhle gegen die stärker eingestuften Spieler aus Osnabrück.

SC Läuferpaar Verden auf Rang 13

Der SC Läuferpaar Verden, der sich im vergangenen Jahr noch mit einem dritten Platz für die Endrunde qualifizieren konnte, musste sich mit dem 13. Platz begnügen.

Am Ende des Turniers setzten sich die Favoriten durch. Pokalsieger wurde die Mannschaft aus Hameln, gefolgt von Nordhorn und Bremen-Nord. Diese drei Vereine haben sich damit für die Deutsche Pokalmeisterschaft qualifiziert.