„Sind in einer schwierigen Phase“

Uphusen – Der erhoffte Befreiungsschlag blieb gestern Abend für Fußball-Oberligist TB Uphusen aus. So standen die Mannen von Coach Fabrizio Muzzicato in einem zähen Spiel beim VfL Oldenburg ohne die ganz großen Höhepunkte erneut auf verlorenem Posten und mussten am Ende ein 0:2 (0:1) mit auf die Heimreise nehmen. Damit verharren die Blau-Weißen weiter in der Abstiegszone mit sieben Punkten aus acht Spielen.

„Die Verunsicherung im Team ist regelrecht zu spüren. In vielen Szenen haben wir einfach zu kopflos agiert, haben keine Ruhe in unser Spiel bekommen. Am Ende haben wir es zwar noch einmal mit der Brechstange probiert, gebracht hat es aber nicht viel. Ja, wir befinden uns so langsam in einer schwierigen Phase – in einer sehr schwierigen Phase“, sah Muzzicato von Beginn an eine Partie, die sehr verhalten dahin plätscherte und die im Grunde nie so richtig an Fahrt aufnehmen wollte. „Oldenburg liegt diese Spielweise, will sie so. Und profitiert dann von einem Fehler von Eugen Uschpol, der den Ball nicht zu Christian Ahlers-Ceglarek zurückspielt, sondern direkt in die Beine des Stürmers“, haderte da später der TBU-Übungsleiter. Janek de Buhr umkurvte noch den TBU-Keeper – 1:0 (30.). Auch beim zweiten Treffer stellten sich die Uphuser nicht besonders clever an. Ein Freistoß segelte halbhoch durch den 16er an den langen Pfosten, wo Marten Schmidt goldrichtig stand (50.).

Die Gäste indes mühte sich zwar, viel Produktives indes sprang nicht heraus. die beiden besten Chancen boten sich da noch Miguel Mendoza jeweils nach Freistößen des Turnerbundes, doch erwischte der Uphuser das Sportgerät jeweils per Kopf nicht ordentlich. Muzzicato gestand: „Viel mehr hatten wir am Ende dann nicht mehr.“ vst