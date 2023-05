Simon Gloger schießt TSV Etelsen zum Sieg – 2:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ihm gelang Etelsens 2:1-SiegtorSimon Gloger. © häg

Die Pleite aus dem Pokalfinale aus den Kleidern geschüttelt und eine starke Reaktion gezeigt: Fußball-Landesligist TSV Etelsen feierte am Sonntag einen 2:1 (1:1)-Heimsieg über die SV Drochtersen/Assel II.

Etelsen – „Ich muss der Mannschaft hoch anrechnen, dass sie klar war und sich beweisen wollte. Wir waren insgesamt besser, haben daher verdient gewonnen“, lobte Coach Nils Goerdel.

Die Schlossparkkicker gingen bereits in der achten Minute 1:0 in Führung, als Bastian Reiners nach feiner Kombination die Bähr-Flanke am ersten Pfosten ins lange Eck bugsierte. Weitere Chancen vergaben Piet Niemann mit zwei Volleyabnahmen, Alex Ruf zweimal und nach der Pause Luca Bischoff, der bei einem Reiners-Zuspiel schon abgeschaltet hatte.

Goerdel sieht richtig gute erste Hälfte

Besonders die Vorstellung der ersten 45 Minuten ließen Goerdel den Hut ziehen: „Das war eine richtig gute Hälfte, wir haben starke Spielzüge hingelegt.“ Dennoch kam der Gast in der 17. Minute aus dem Nichts zum 1:1 durch Hendrik Enges 18-Meter-Schuss. Minuten zuvor war ein geblockter Versuch am Pfosten gelandet.

Auch im zweiten Durchgang boten die Etelser eine passable Leistung. Zwar ging hinten raus etwas die Puste nach den vielen Partien weg, aber in der Defensive standen die Blau-Weißen sicher, arbeiteten gut und ließen kaum Chancen der Regionalliga-Reserve zu.

Lob an Bochinski und Petzold

In der Schlussphase schoss Simon Gloger seine Farben zum 2:1-Sieg. Bischoff hatte von außen in den Rückraum gelegt (84.). „Schön, dass sich die Truppe damit für ihr gutes Spiel belohnt hat“, meinte ihr Coach, der Mathis Bochinski und den seit Wochen stabil daherkommenden Christopher Petzold lobte.