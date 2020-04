Simon Bodenstab zieht es nach Elsfleth

ETB-Spielertrainer Doormann überzeugt 23-Jährigen / „Traue mir die Liga zu“

+ Daverdens Simon Bodenstab zieht es zum Oberligisten nach Elsfleth. Archiv-Foto: häg

Daverden – Die Würfel sind gefallen: Zur kommenden Saison, von der noch keiner weiß, wann sie starten wird, wechselt der Daverdener Simon Bodenstab zum Handball-Oberligisten Elsflether TB. „Dass ich am Ende in Elsfleth landen würde, hatte ich vorher ganz sicher nicht auf dem Schirm. Aber ich traue mir die Liga auf jeden Fall zu“, zeigt sich der 23-jährige Rechtshänder selbstbewusst. Dabei schreckt ihn nicht ab, dass er beim ETB, der in der abgebrochenen Spielzeit auf dem letzten Tabellenplatz stand, einmal die Woche mehr trainieren muss. Denn bereits seit anderthalb Jahren wohnt Bodenstab in der Universitätsstadt Oldenburg und hat nach Elsfleth im Höchstfall einen Weg von einer halben Stunde zu bewältigen. Somit entfallen künftig die weiten Touren zum Training und den Heimspielen in Daverden.