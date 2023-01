Silvesterlauf Bremen: Vordere Plätze für LGKV-Läufer

Letzte Siegerehrung für Sophie Kohlhase als LGKV-Athletin – sie wechselt zur LG Stadtwerke München. © Behrmann

Wind und Regen hielten insgesamt 810 Läufer/innen nicht davon ab, das Wettkampfjahr 2022 beim Bremer Silvesterlauf mit Start und Ziel am Weserwehr zu beenden. Darunter waren auch 25 von der LG Kreis Verden, die sich zwölf Medaillenplätze und weitere gute Platzierungen erkämpften. Trotz der schwierigen Bedingungen gelangen noch einige Jahresbestleistungen über fünf und zehn Kilometer.

Verden/Bremen – Eine schöne Verbesserung gelang dem Achimer U20-Jugendlichen Felix Schubert, der sich als Vierter der Männer und Zweiter der Jugend über fünf Kilometer um 34 Sekunden auf 16:42 Minuten verbesserte. Noch stärker zeigte sich der Oytener Fisha Wrede, der sich als Dritter der Männer und Zweiter M30 im 10-km-Rennen um eineinhalb Minuten auf 33:46 Minuten steigerte.

Lauftrainer Uwe Cordes war enorm stolz auf die starke Leistung seines Schützlings Gesa Schumacher. © Behrmann

Über zehn Kilometer der Frauen gelang auch Gesa Schumacher (Emtinghausen), von Trainer Uwe Cordes begleitet, als Gesamtfünfte und erste U20-Läuferin eine starke Verbesserung um dreieinhalb Minuten auf 41:52 Minuten. Auf Rang sieben und als Dritte der Frauenaltersklasse nach 42:22 Minuten konnte Josephine Beneke (Thedinghausen) nach kaum überstandener Erkältung diesmal nicht ihre wahre Stärke zeigen.

Über fünf Kilometer kam Sophie Kohlhase (Verden) als Gesamtdritte der Frauen nach 19:30 Minuten ins Ziel und blieb damit nur eine Sekunde über ihrer Anfang Dezember in Regensburg erreichten Leistung. Die Bundespolizistin wurde kürzlich nach München versetzt und bestritt in Bremen ihren letzten Wettkampf im LGKV-Trikot. Vom ersten Januar 2023 an ist sie nun für die LG Stadtwerke München startberechtigt.

Für die Kinder U14 und jünger wurde ein „Kids-Run“ über einen Kilometer angeboten. Bei 30 Jungen war der elfjährige Bassener Henrik Albrecht nach 3:50 Minuten ganz vorn, unter 14 Mädchen war die gleichaltrige Lea Sophie White (ebenfalls Bassen) als Dritte nach 4:28 Minuten im Ziel. hbm