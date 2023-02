HSG Verden-Aller: Silas Kruckenberg verhindert höhere Blamage – 25:40

Von: Ulf Horst von der Eltz

Silas Kruckenberg © Privat

Kapitaler Fehlstart und am Ende eine glatte Niederlage: Handball-Landesligist HSG Verden-Aller kassierte im Heimspiel gegen den TuS Jahn Hollenstedt ein 25:40 (8:23).

Verden - „Die nötigen Punkte zum Klassenerhalt müssen wir uns gegen andere Teams holen. Hollenstedt war einfach zu stark für uns“, konstatierte Routinier Juri Wolkow.

Bereits nach einer Viertelstunde stand der Sieger praktisch fest – 3:12. Der TuS nahm Kevin Bröcker von Beginn an in enge Deckung, sodass der Rückraum der Allerstädter lahmte. Wolkow: „Wir sind schnell unter Druck geraten, unsere Fehler wurden konsequent bestraft.“ Verden scheiterte häufig am starken Jahn-Keeper, der ein gutes Stellungsspiel zeigte und auch zwei Strafwürfe parierte, die Köpfe gingen rasch runter.

Wolkow & Co. in Hälfte zwei besser

Besser wurde es bei der Heimsieben im zweiten Abschnitt, als sie mutiger agierte und das Zusammenspiel klappte. Bröcker agierte jetzt in der Rückraum-Mitte, Wolkow ging auf die linke Position. Die HSG-Abwehr stand gut, sodass der zweite Abschnitt mit 17:17 ausgeglichen gestaltet werden konnte. Ein Lob heimste Keeper Silas Kruckenberg ein, der mit mehreren Paraden eine höhere Blamage verhinderte. Und mit 25 eigenen Treffern war Wolkow dann einverstanden.

Tore HSG Verden-Aller: Riechelmann (2), Wolkow (4), Bohnet (1), Bröcker (6/1), Röpe (5), Otto (7).