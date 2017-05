Jan Sievers jetzt A-Lizenz-Inhaber

A-Lizenz in der Hand: Jan Sievers.

Verden - Jan Sievers aus Verden hat erfolgreich die Prüfung zur Fußball Trainer A-Lizenz abgelegt. Der 49-Jährige, Co-Trainer der C-Junioren von Werder Bremen (Regionalliga), hat unter 30 Teilnehmern bei Ausbildungsleiter Michael Müller bestanden.

Darunter befand sich auch Du-Ri Cha aus Südkorea, Ex-Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt und Sohn von Bum Kun Cha. Sievers war der älteste Teilnehmer.

Keine zehn Trainer im Kreis besitzen die Lizenz

Das DFB-Ausbildungssystem ist aufgegliedert in C-, B-, A- und Fußball-Lehrer-Lizenzen und berücksichtigt damit die verschiedenen Trainerprofile im deutschen Fußball. Knapp 3000 Trainer sind Inhaber der B-Lizenz, gut 5500 verfügen über die A-Lizenz. An der Spitze der Trainerausbildung steht die Fußball-Lehrer-Lizenz, die die Hennes-Weisweiler-Akademie verleiht.

Mit der A-Lizenz, die im Kreis Verden weniger als zehn Trainer besitzen, kann Sievers jetzt alle Amateur-, Junioren- und Frauenteams (inklusive Bundesliga) coachen, es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, Honorartrainer bei einem Landesverband und C-Ausbilder zu werden.