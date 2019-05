Sievers: Dieses Team hat Potenzial

Intschede – Das letzte Spiel erwies sich für den TSV Intschede als keine Hürde in der Handball-Landesklasse. Mit einem 45:22 beim Tabellenletzten HSG Mittelweser/Eystrup machte das Team von Jannik Sievers und Lajos Meisloh den Sprung in die Landesliga klar. Da der TSV Morsum als Tabellenvierter keine Aufstiegsoption hat, bleibt das 22:18 bei der SG Arbergen-Mahndorf ohne Relevanz. Die HSG Cluvenhagen/Langwedel bleibt auch nach dem 20. Saisonspiel punktlos und verlor 19:29 beim TS Woltmershausen.

HSG Mittelweser/Eystrup TSV Intschede 22:45 (10:21). „Vor Saison hatte der Vorstand als Ziel Platz eins bis drei genannt. Das haben wir nun erfüllt, weil dieses Team Potenzial hat“, freut sich Coach Jannik Sievers über den Aufstieg. Es sei schon einiges optimal gelaufen nach holprigem Start mit zwei Auftaktpleiten, betont er. In der nächsten Spielzeit werden Helen Kammann und Carla Wolters (beide beruflich eingespannt) etwas kürzer treten. Da Primus Habenhausen II und der Dritte, Woltmershausen, verzichten, ist Intschede einziger Aufsteiger. Das Team trat zum Abschluss ohne drei Leistungsträgerinnen an und hatte einen etwas holprigen Start. Nach der ersten Führung zum 3:2 (9.) durch Kammann blieb es bis zum 10:9 (21.) eng. In den folgenden Minuten legten die Gäste mit einem furiosen 8:0-Lauf (28.) den Grundstein Sievers: „Das war der Schlüssel, weil wir das Tempo forcierten.“ In Abschnitt zwei stand es nach einem Siebenmeter von Natalie Weigel 37:17 (48.). Sievers: „Als Aufsteiger können wir nur den Klassenerhalt als Ziel ausgeben.“.

SG Arbergen-Mahndorf - TSV Morsum 18:22 (8:10). „Letztlich fehlte uns ein Punkt zum Aufstieg, wir nehmen einen neuen Anlauf“, verkündet Morsums Übungsleiter Timo Lütje. In der Hansestadt kam der Vierte schwer ins Spiel. Erst nach dem 5:6 (9.) nahmen die Gäste Fahrt auf und waren spätestens nach dem 8:6 (14.) durch Linksaußen Anna Lefers drin. Im zweiten Abschnitt erhöhte die starke Kristin Becker auf 14:9 (34.) und sorgte beim 20:13 (46.) für klare Verhältnisse. Lütje: „Ausschlaggebend waren unsere Tempoverschärfung und unsere bessere Kondition.“

TS Woltmershausen - HSG Cluvenhagen/Langwedel 29:19 (12:8). Trainerin Svenja Vast, die bekanntlich zur HSG Verden-Aller wechselt, sah lange ein Spiel auf Augenhöhe. „Mein letztes Spiel war schon extrem emotional“, so die Übungsleiterin, die ein sehr gutes Spiel ihrer Damen sah. Aber es setzte sich die höhere spielerische Qualität des Heimteams durch. Nach dem 14:18 drückten die Pusdorfer auf das Gaspedal – 14:24 (48.) „Vielleicht ist es ganz gut, in der Regionsoberliga einen Neustart zu wagen“, so Vast. bjl