Zum Siegen verdammt

Immenser Druck für Verbandsligist Daverden / Panitz: „Müssen Mosel kontrollieren“

+ In Barnstorf geht es für Daverden um die Wurst. Dabei hängt viel an Führungsspieler Marin Wrede (links). Bleibt zu hoffen, dass Trainer Thomas Panitz die richtigen Worte findet. J Foto: Lakemann

Daverden - Die Ausgangslage ist klar: Um ganz sicher auch in der kommenden Saison in der Handball-Verbandsliga zu spielen, zählt für den TSV Daverden in der Partie bei der HSG Barnstorf/Diepholz (Sbd., 19.30 Uhr) nur ein Sieg.