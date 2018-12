Ein Sieg des Willens – 27:25

In der Schlussphase übernahm Oytens Denise Engelke (links) Verantwortung und hatte großen Anteil am 27:25-Erfolg in Bonn.

Oyten - Nach dem hart erkämpften 27:25 (14:14)-Erfolg beim TSV Bonn rrh. 1897/07 musste Jörg Leyens erst einmal ganz kräftig durchatmen. „Ich bin fix und fertig. Viele solcher Spiele darf es nicht mehr geben. Sonst halte ich die komplette Saison nicht durch“, gab der Trainer des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires mit einem Schmunzeln zu verstehen.

Im Nachhinein sprach Leyens von einem wilden Spiel, in dem seine Mannschaft am Ende das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte. „Bonn war der erwartet harte Gegner und hat uns alles abverlangt. Doch in der entscheidenden Phase haben wir einmal mehr unter Beweis gestellt, dass wir uns auch von Rückständen nicht beeindrucken lassen“, attestierte Oytens Trainer seinem Team eine tolle Moral. Hatte der Aufsteiger zunächst ein 6:3 (7.) vorgelegt, fanden die Gäste in der Folge besser zu ihrem Spiel. Gestützt auf eine starke Bryana Newbern im Tor war beim 9:9 (20.) der Ausgleich geschafft. Dabei wusste vor allen Dingen Lea Bertram die Lücken in der Bonner 3:2:1-Deckung zu nutzen. Beim 14:11 (28.) wähnte sich Leyens auf einem guten Weg, „ehe wir uns dann einige Unkonzentriertheiten erlaubt haben“, verwies der TVO-Coach auf das 14:14 zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte rückte dann Romina Kahler zwischen die Pfosten. Das brachte zunächst aber nicht den gewünschten Erfolg, da sie gegen die freien Würfe machtlos war – 16:20 (37.). Ab dem 20:23 (45.) und einer Auszeit änderte sich das Blatt. „Ich habe gar nicht viel gesagt, sondern einfach nur zu mehr Konzentration appelliert“, erklärte Leyens. Mit Erfolg. Denn in der Folge rührten die TVO-Damen in der Deckung Beton an. Nach dem 23:23 gab es kein Halten mehr und nach dem 27:25-Erfolg konnte die erhoffte lustige Rückfahrt starten.

TV Oyten Vampires: Kahler, Newbern - Wiebke Meyer (1), Goldschmidt (2), Engelke (11/2), Bertram (5), Bormann-Rajes (6), Johannesmann, Kokot (2), Schulz, Anna-Lena Meyer, Lange. J kc