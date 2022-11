Sieg und Niederlage für Otterstedt

+ © häg Zeigte sich nervenstark: Christian Schlüter. © häg

Otterstedt – Ausgeglichene Bilanz für die TT-Herren des Bezirksligisten TSV Otterstedt. Nach einem 9:4-Erfolg beim ATSV Sebaldsbrück II, musste sich das Team um Kapitän Sönke Thomfohrde beim Tabellenführer SG Bremen-Ost erwartungsgemäß mit 3:9 geschlagen geben.

„Wir haben gut gespielt und die Partie auch bis zum 3:4 offen gestaltet. Aber letztlich ist die Bremer Mannschaft einfach zu gut für die Liga. Das gilt es dann zu akzeptieren“, zollte Thomfohrde der Leistung der Gastgeber seinen Respekt. Nach einem 1:2-Rückstand in den Doppeln präsentierte sich Torsten Schrodt in Topform und bezwang den Bremer Spitzenspieler Nieber mit 11:7 im fünften Satz. Auch Matthias Wajan zwang den Ex-Oberligaspieler Timo Buhr in den Entscheidungssatz. Dort unterlag er mit 6:11. Für den dritten Zähler der Gäste zeichnete Thomfohrde gegen Preuß verantwortlich. Auch Michael Köster hatte noch einen Sieg auf dem Schläger, doch er unterlag 8:11 im entscheidenden Satz gegen Abraha. Beim Zwischenstand von 3:7 legte Schrodt gegen Buhr los wie die Feuerwehr und gewann die ersten beiden Sätze im Schnelldurchgang. Doch dann wurde der Bremer von seinem Teamkollegen neu eingestellt und hatte fortan alles im Griff. Im Anschluss kassierte Thomfohrde gegen Tihonov beim 5:11, 10:12, 5:11 seine erste Saisonniederlage. „Ich war nicht unzufrieden mit meinem Spiel. Aber mein Gegner hatte immer die bessere Antwort parat“, erklärte der Otterstedter nach dem klaren 0:3 gegen den Ex-Jugendnationalspieler Moldaus.

In Sebaldsbrück erwischten die Gäste einen perfekten Start. Alle drei Doppel wurden gewonnen. Und es kam noch besser, denn Schrodt erhöhte auf 4:0. Zwar verkürzten die Gastgeber auf 4:5, doch das obere Paarkreuz der Otterstedter mit Wajan und Schrodt sorgte durch zwei Siege für die beruhigende 7:4-Führung. Nachdem Thomfohrde auf 8:4 erhöht hatte, ließ sich Christian Schlüter gegen Schumacher auch von einem 5:11 nicht aus der Ruhe bringen. In den folgenden drei Sätzen war er der dominierende Spieler und gewann zum 9:4-Endstand. kc