SG: Ein Sieg reicht nicht

+ Carsten Meyer

Achim - Ein Sieg und zwei Niederlagen in der zweiten Runde der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Handball-Landesliga waren für die männliche B-Jugend der SG Achim/Baden nicht genug. Die von Carsten Meyer trainierte Sieben schied als Ausrichter als Drittplatzierter aus. Dementsprechend traurig waren alle. „Wir wären in der Landesliga besser aufgehoben gewesen“, stellte Meyer fest. Gründe für das Aus sieht er in der kurzen Zeit der Gewöhnung aneinander. „Es fehlt noch die Abstimmung. Das Team ist noch nicht lange genug zusammen.“