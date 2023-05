Nach Nullnummer im Hit: TSV Etelsen II fehlt noch ein Sieg

Gleich vier Partien standen unter der Woche in der Fußball-Kreisliga an. Dabei benötigt der TSV Etelsen II durch ein 0:0 im Spitzenspiel gegen den TSV Thedinghausen nun noch einen Dreier aus den restlichen drei Spielen, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

TSV Etelsen II - TSV Thedinghausen 0:0. Beide Teams agierten in einem defensiven 5-3-2-System, sodass es kaum zu guten Torchancen kam. Die erste besaßen die Gastgeber, als Mirko Haase einen starken Freistoß trat, doch Thedinghausens Keeper Pascal Schreiber kratzte das Leder noch aus dem Torwinkel. Kurz nach der Pause gab es die beste Etelser Chance zu sehen. Nico Hullmann zog aus 25 Metern einfach mal ab, Schreiber klatschte ab und Jannick Barkau köpfte den Ball unter Bedrängnis über den Kasten. Thedinghausens beste Gelegenheit hatte Mario Ohmes, doch dessen Kopfball parierte Etelsens Schlussmann Patrick Mannig. Getrübt wurde die sehr laufintensive Partie von der Verletzung des Etelsers Max Jäger. Er fiel im Mittelfeld unglücklich auf seine Schulter und musste mit Verdacht auf Schultereckgelenksprengung ausgewechselt werden. „Das Unentschieden geht komplett in Ordnung. Wir brauchen jetzt nun nur noch einen Sieg aus den letzten drei Spielen“, freute sich Etelsens Trainer Andy Wilkens.

TSV Brunsbrock - TSV Lohberg 0:0. Das zeitweise sehr rassige Derby endete letztlich torlos. „Da wir über eine halbe Stunde mit zehn Mann gespielt haben, bin ich mit dem Punkt letztlich auch zufrieden“, befand Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant. Dabei ärgerte er sich, dass Lohbergs Felix Hellwinkel zur Verwunderung aller Anwesenden nach 20 Minuten nicht vom Platz gestellt wurde. „Das war für mich eine klare Tätlichkeit und daher die Rote Karte“, so Vierkant. Der Schiedsrichter beließ es beim Gelben Karton. Brunsbrocks Ole Brüns verhinderte in der ersten Halbzeit mit einer guten Parade die Führung für Lohberg. In der 57. Minute musste Brunsbrocks Tobias Bening nach wiederholtem Foulspiel das Feld mit einer Ampelkarte verlassen. „Definitiv auch eine sehr harte Entscheidung“, befand Vierkant. Dennoch hatten die Lohberger nur noch eine richtige gute Chance, als Marlin Stenzel nach einer Ecke zum Kopfball kam. Doch erneut war Brüns zur Stelle und hielt den Punkt fest.

TSV Dörverden - FSV Langwedel-Völkersen 3:1 (0:1). Die Gastgeber waren zunächst das bessere Team, doch mit einem gut ausgespielten Konter traf Langwedel durch Justin Knop zum 0:1 (17.). Danach übernahmen sie etwas das Kommando und hätten durch Thorben Wendt erhöhen können, doch er verpasste das Leder aus drei Metern knapp. Nach einem Foul an Dimitri Seibert konnten die Gastgeber vom Elfmeterpunkt ausgleichen. Feyzi Gören verwandelte souverän (57.). Nur drei Minuten später jubelten die Dörverdener erneut, als Leon Delleske nach einer Gören-Ecke einköpfen konnte (57.). Langwedels Ole Richter und Jan Ole Ernst hatten gute Möglichkeiten, um für den erneuten Ausgleich zu sorgen, doch stattdessen sorgte Lennart Troue, der Langwedels Keeper Tobias Bischoff umkurvte, in de Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+5). „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften mit dem besseren Ende für uns“, freute sich Dörverdens Trainer Nils Pohlner später.

TSV Uesen - SV Hönisch 1:1 (1:1). Eine starke Vorstellung lieferte der Gastgeber ab, der über weite Strecken das Match beherrschte, im letzten Drittel es aber oft zu kompliziert machte und sich auch deshalb mit einer Punkteteilung abfinden musste. Bereits nach sechs Minuten brachte Jacob von Klinggräf nach einem Konter über Marvin Louis die Hönischer in Front. Nun brauchten die Hausherren einige Minuten, um sich zu sortieren. „Danach aber haben wir es richtig gut gemacht. Hönisch hatte da nur wenig anzubieten, vor allem offensiv blieben die Gäste überraschend harmlos“, so Uesens Coach Benjamin Nelle später. Mit einem 25-Meter-Freistoß glich dann Mirko Duhn (30.) für die Ueser aus. In der Folge ließen Felix Gutzeit und auch Ole Fargel das 2:1 aus, in Halbzeit zwei beschwor nur noch einmal Duhn Gefahr herauf. bdr/vst