2:1-Sieg im Finale: Ü50-Fußballer der SG Ottersberg setzen sich die Krone auf

Von: Matthias Freese

Teilen

Da war der Jubel groß: Die Ü50-Fußballer der SG Ottersberg holten sich mit einem 2:1-Finalsieg gegen Lauenbrück den Titel. © Freese

Erfolg für die Ü50 des SG Ottersberg: Die Wümme-Kicker gewannen das Finale der beiden Staffelsieger der Seniorenligen in Otterstedt mit 2:1 gegen die SG Lauenbrück und sind damit Meister der drei Kreise.

Otterstedt – Nach dem Abpfiff musste Thomas Rosin über sich selbst lachen und erhielt natürlich den einen oder anderen Spruch seiner Teamkollegen reingedrückt. Der Schlussmann der SG Ottersberg hatte dafür gesorgt, dass das Finale um die Meisterschaft der Ü50-Fußballer doch noch einmal kurzfristig spannend wurde und Frank Dreyer von der SG Lauenbrück mit einem Fauxpas den Anschlusstreffer drei Minuten vor dem Spielende ermöglicht.

Sengül und Jilg die Torschützen

Doch die Wümmestädter brachten ihre 2:1 (1:0)-Führung auf dem Sportplatz in Quelkhorn vor fast 100 Zuschauern souverän ins Ziel und sind damit Meister der Kreise Verden, Rotenburg und Osterholz. Die Ottersberger, in der Staffel West ungeschlagen durch die Saison gegangen, setzten sich nach 60 Minuten verdient die Krone auf und waren über das gesamte Spiel gesehen das dominierende Team mit den besseren Einzelspielern. Kapitän Yasar Sengül erzielte früh das 1:0 (6.). Bis zur Pause vergaben die Lokalmatadore Chancen durch Schumacher, Thorsten Streu oder Bernd Kujas. In Hälfte zwei erhöhte Arne Jilg auf 2:0 (49.), bevor es noch einmal spannend wurde.