Ein Sieg zum Abschluss

Meyer löst WM-Ticket mit DHB-Auswahl

+ Als Stammspielerin etabliert: Wiebke Meyer. Foto: Solar

Oyten – Versöhnliches Ende für die Ex-Oytenerin Wiebke Meyer. Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft sicherte sich die Linkshänderin nach einem abschließenden 32:22 (14:11)-Erfolg über Österreich im slowenischen Celje den siebten Platz bei den Handball-Europameisterschaften. Gleichzeitig löste die DHB-Auswahl damit das Ticket für die WM im kommenden Jahr in China. Dort tritt das Team der Bundestrainer Maik Nowak/Barbara Hetmanek als U18 an. Und vermutlich ist Wiebke Meyer, die in Slowenien Stammspielerin war, dann auch wieder mit dabei.