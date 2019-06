Siedlitzki weiter in starker Form

Armsen – In blendender Form befindet sich derzeit der Armsener Triathlet Christian Siedlitzki (LAV Verden). Dieses mal dominierte er beim Wasserstadt-Triathlon in Hannover-Limmer seiner Altersklasse M50 – 54.

Mit 510 Startern wurde dieser Triathlon gleichzeitig als Landesligawettkampf gewertet, so war auch die Qualität diesmal sehr hoch. Geschwommen wurde im Rückstaukanal der Limmer bei angenehmen 19 Grad. Das einzig Störende war, wie alle Jahre, die Algenplage.

Ein direkter Vergleich war indes nicht möglich, da der Triathlon in sieben Wellen gestartet wurde. Siedlitzki startete in der fünften. Mit der 21-besten Schwimmzeit in 11.37 Minuten für die 750 Meter konnte er ganz gut leben. Auf den nicht ganz 20 km langen Radstrecke machte sich die Belastung der Vorwochen noch bemerkbar. Trotzdem reichte es für die 30-beste Radzeit. Auf den abschließenden 5-km-Laufen gab der Armsener nochmals alles und konnte sich mit der viertbesten Laufzeit in 17.23 Minuten auf den achten Gesamtrang (1.01.38 Std.) verbessern und seine Altersklasse mit fast drei Minuten Vorsprung gewinnen. Gesamtsieger wurde der 20-jährige Nico Markgraf (TSV Anderten) in 58.25 Minuten.