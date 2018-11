Siedlitzki verbessert sich – Mutert läuft zum W70-Sieg

Auf der zweiten Station beim „Syke-Weyher-Cross-Fünfer“, dem 122. Ellernbruch-Waldlauf in Kirchweyhe, dominierte auf der Cross-Langstrecke über 7800 m wie zwei Wochen zuvor in Syke Sebastian Kohlwes (Startnummer 3) vom ATS Buntentor in 25:45 Minuten. In der Verfolgergruppe mit den Lokalmatadoren Mario Lavendel und Horst Wittmershaus konnte sich Christian Siedlitzki (Startnummer 1) als schnellster Läufer der LG Kreis Verden in 29:36 Minuten vom zehnten Platz (in Syke) auf den achten Gesamtplatz verbessern. Beste LGKV-Läuferin über diese Distanz wurde Kersten Sommer-Schmidt als Dritte der W55 in 43:16 Minuten. In beachtlichen 48:18 Minuten siegte Karin Mutert in der W70. Über die 4000 m-Mittelstrecke waren Franziska Trense (Zweite der W25) und Andreas Bertram (Dritter der M45) die schnellsten LGKV-Aktiven. Im Lauf der weiblichen Jugend U14 über 2000 m überzeugte Maya Schuler als Dritte.