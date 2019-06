Siedlitzki fit für EM – Thalmann AK-Zweite

Armsen/Morsum – Auf Platz zwei – das einte Christian Siedlitzki und Maren Thalmann in ihren Wettbewerben beim 23. Peiner Härke-Triathlon. Während sich Siedlitzki als überlegener AK-Sieger und Gesamtzweiter schon in EM-Form präsentierte, belegte Thalmann den zweiten Rang in ihrer Altersklasse und wurde 13. der Gesamtwertung.

Für den Armsener verlief der letzte Formtest vor der EM in Rumänien mehr als gelungen. Bei über 300 Startern kam er in hervorragenden 1:06:24 Stunden hinter dem Hildesheimer Regionalligastarter und 34 Jahre jüngeren Dominique Horlbeck (Tri Lizards, 1:04:44) ins Ziel. Geschwommen wurde in drei Wellen im 24 Grad warmen Eixer See. Erstmals in dieser Saison war auf der 750 m langen Strecke der Neopren verboten. Der Erste kam bereits nach 10:18 Minuten aus dem Wasser. Siedlitzki benötigte 12:30 Minuten als Elfter. Durch einen sehr schnellen Wechsel aufs Rad machte er bereits einige Plätze gut und begab sich auf die Verfolgungsjagd.

Der 21,5 km lange, flache Rundkurs wurde einmal gefahren, bevor es in die Wechselzone zum Laufen ging. Mit dem zweitbesten Radsplit im Bewerb verbesserte sich der Österreicher im Dress des LAV Verden auf den vierten Gesamtrang. Auf den zwei Runden á 2,5 km zeigte Siedlitzki abermals seine Laufstärke und kam als Gesamtzweiter ins Ziel. Seine Altersklasse gewann er überlegen mit zehn Minuten Vorsprung. Siedlitzki startet bei der EM am 30. Juni beim Duathlon auf der Sprintdistanz und am 5. Juli beim Aquathlon in Targu Mures.

Die Morsumerin Maren Thalmann ging mit knapp 80 Triathletinnen an den Start. Sie wurde in der AK TW 50 Zweite von knapp 20 Athletinnen. „Ich freue mich riesig darüber, dass mir das bei der großen Konkurrenz gelungen ist. Auch das Laufen klappte schon besser,“ freute sich die Athletin vom LAV Verden. Da sie lieber ohne Neopren schwimmt, war sie zufrieden, machte auf dem Rad noch vier bis fünf Plätze gut. In ihrer AK lag Thalmann in Führung. Beim Lauf geht es zwar schon bergauf, dennoch gab sie die Führung nach Kilometer drei ab. Zur Dritten waren es knapp vier Minuten Vorsprung.