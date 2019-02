Siedlitzki steckt sich hohe Ziele

Armsen - Es ist zwar noch etwas hin, doch schon jetzt richtet der Armsener Christian Siedlitzki seine Augen in Richtung des spanischen Pontevedra. Dort steigen Ende April die Multievent-Weltmeisterschaften im Duathlon und Aquathlon. Und wer den Ausdauerathleten kennt, der weiß, dass sich der ehrgeizigen Österreicher hohe Ziele gesteckt hat. Denn Siedlitzki hat in der Vergangenheit nicht nur stolze sieben Medaillen bei internationalen Wettkämpfen geholt, sondern sich 2011 in seiner Altersklasse auch den WM-Titel gesichert.

„Ich gehöre in diesem Jahr zwar zu den Älteren in meiner Altersklasse, doch ich rechne mir schon gute Chancen auf eine vordere Platzierung aus“, gibt sich der Armsener schon vor dem Start in der M50-54 selbstbewusst. Schließlich hat er Pontevedra gute Erinnerungen, denn an gleicher Stelle wurde er 2014 auf dieser Strecke Vizeweltmeister im Duathlon.

Zu absolvieren sind zwei Runden über 2,5 km in der wunderschönen Altstadt, bevor es auf die sehr selektive Radstrecke geht. Mit einer durchschnittlichen Steigung von 4 Prozent bis zum Wendepunkt sind gute Beine gefragt, bevor es mit Höllentempo dieselbe Strecke wieder zum Ziel geht. Abschließend sind nochmals 2,5 km zu laufen. Da das Windschattenfahren erlaubt ist, wird die Entscheidung auf den letzten Laufkilometer fallen.

Beim Aquathlon sind, bevor es auf die 5 km lange Laufstrecke geht, ein Kilometer zu schwimmen. Aufgrund des sehr frühen Termins wird der Neopren erlaubt sein. Sicherlich kein Nachteil für den Österreicher.

Und schon jetzt geht es für Siedlitzki in die heiße Phase der Vorbereitung, die Anfang März mit einem Trainingslager auf Fuerteventura startet. Nach seiner Rückkehr startet der Ausdauerathlet noch bei der Kreismeisterschaft im Crosslauf und bei der Niedersächsischen Landesmeisterschaft über 10 km.

Darüber hinaus hat Siedlitzki nach über 15 Jahren Abstinenz auch das erste Mal wieder für die Österreichische Meisterschaft im Sprint-Triathlon gemeldet, die als Qualifikationsrennen für die Triathlon WM in Lausanne und die EM 2020 in Malmö gilt. „Darauf freue ich mich schon, da ich auch in meinem Heimatland meine guten Leistungen beweisen und zeigen möchte.“

Sein zweites Hauptziel in diesem Jahr ist Ende Juni in Rumänien die Multievent-Europameisterschaft in Targu Mures. Auch dort geht Siedlitzki im Duathlon und Aquathlon an den Start. Als gewisses Heimrennen sieht er dann, als Abschluss seiner langen Saison, die Deutsche Meisterschaft im Sprinttriathlon, die dieses Mal in Bremen stattfindet. kc