Siedlitzki siegt gleich in zwei Altersklassen

Armsen – In guter Form befindet sich Christian Siedlitzki von der LG Kreis Verden. Der Armsener gewann beim Zevener Crosslauf über 2880 und 7400 Meter souverän seine Altersklasse. Die Veranstaltung diente als Vorbereitung und Schnelligkeitstraining für die Landesmeisterschaft in Damme am 9. Februar. In den Vorwochen hatte der Österreicher bis zu 15 Stunden wöchentlich trainiert, denn bereits am 7. März steigt sein erstes großes Ziel in 2020, die Duathlon-EM in Punta Umbria (Spanien). Dort möchte er in seiner neuen Altersklasse (M55) um die Medaillen mitreden.

Über 2880 Meter setzte sich Siedlitzki mit den beiden Führenden sofort vom Feld ab und überquerte in gut belaufbaren Runden an der Ahe als Dritter in 10:26 Minuten die Ziellinie. Eineinhalb Stunden später wurde auch über 7400 Meter von Anfang an das Tempo sehr hochgehalten (3:40 Minuten pro Kilometer). Nach vier Runden war der zweite Gesamtrang in 27:26 Minuten für Siedlitzki erfreulich: „Ich bin mit beiden Rennen sehr zufrieden. Damit erspare ich mir die schnellen Einheiten auf der Laufbahn.“ Gesamtsieger wurde jeweils der Hannoveraner Timo Kuhlmann (30).