Siedlitzki richtet sich neu aus

VERDEN - Ein hartnäckige Erkrankung zu Beginn des Jahres, die ihm vier Monate an Vorbereitung kosteten, veranlasst den Armsener Triathleten Christian Siedlitzki, seine Ziele für dieses Jahr doch etwas herunterzuschrauben. Eigentlich wollte der Österreicher bei zwei Europa- und drei Weltmeisterschaften an den Start gehen. Doch sein Körper machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Und so strich er die Duathlon- und auch Triathlon-Europameisterschaft aus dem Terminkalender. Übrig blieben aber noch immer drei Weltmeisterschaftsstarts.

Spannend wird es dann Mitte August. Gefühlt am anderen Ende der Welt startet Siedlitzki bei der ersten Mulitevent-WM in Kanada. Gut eine Flugstunde von Vancouver entfernt, findet diese 14-tägige Großveranstaltung im zentralen Süden von Britisch Columbia in Penticton statt und liegt zwischen dem Okanagan Lake und dem Skaha Lake. Der Stadt-Name Penticton ist aus dem indianischen Küsten-Salish abgeleitet und bedeutet grob übersetzt „Platz zum ewigen Verweilen“. In Penticton leben rund 33 000 Einwohner.

Neben der Weltmeisterschaft auf der Kurz- und Sprintdistanz im Duathlon werden noch die Titelträger im Aquathlon, Aquabike, Crosstriathlon und beim Langdistanztriathlon gesucht. Siedlitzki startet dabei auf der Sprintdistanz (5 km Laufen, 20 km Radfahren, 2,5 km Laufen) und erstmals beim Aquathlon-Wettbewerb. In dieser Disziplin werden zuerst 2,5 km gelaufen, bevor ein Kilometer geschwommen und abschließend nochmals 2,5 km gelaufen werden. „Als recht guter Läufer rechne ich mir auch hier große Chancen auf eine vordere Platzierung aus“, gibt sich Siedlitzki da durchaus optimistisch im Vorfeld.

Krönender Abschluss der hochrangigen Wettbewerbe bilden dann das Weltcup-Finale und die gleichzeitig stattfindende Triathlon-Weltmeisterschaft Mitte September in Rotterdam. Gleichzeitig werden auch die Altersklassen-Weltmeister auf der Kurz- sowie Sprintdistanz gekürt. In Penticton als auch in Rotterdam wird über die Sprintdistanz auch in der Altersklasse wieder das Windschattenfahren erlaubt sein. Siedlitzki: „Das sind ganz andere Voraussetzungen. Es werden somit sehr taktisch bestimmte Rennen. Entscheidend ist aber die Laufleistung beim abschließenden Laufen. Wer da noch genügend Körner hat, ist im absoluten Vorteil!“ Bevor es aber so weit ist, startet der Armsener Oldie noch bei einigen nationalen Wettkämpfen. Unter anderem in diesem Monat noch bei der Landesmeisterschaft im Sprinttriathlon in Peine und beim Triathlon in Uelzen. In Stolzenau (1.) als auch beim Swim and Run in Achim (2.) glänzte er bereits mit vorderen Plätzen. J vst