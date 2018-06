Siedlitzki reißt beim Laufen alles raus

Armsener gewinnt beim Hannover-Limmer-Triathlon seine Altersklasse

+ Christian Siedlitzki

Armsen - Nach seinem Landesmeistertitel startete der Armsener Christian Siedlitzki (LAV Verden) beim 12. Wasserstadt Hannover-Limmer-Triathlon. Der Wettbewerb zählt zum Vorbereitungsprogramm auf die Duathlon-WM Anfang Juli in Dänemark. Bei angenehmen Temperaturen waren über 1000 Athleten in den verschiedenen Disziplinen am Start. Neben dem Hauptevent, dem Sprinttriathlon am Sonnabend wurden auch ein Volks-, Staffel- und Quatrathlon abgehalten. Sonntag ging es dann mit dem Mittel- und Langdistanzen weiter.