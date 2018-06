Siedlitzki: „Nun Kräfte bis zur WM sammeln“

Gesamtzweiter beim Triathlon in Uelzen

Armsen - Der letzte Formtest vor der Duathlon-WM ist geglückt: Christian Siedlitzki kam beim O-See-Triathlon in Uelzen als Gesamtzweiter über die Sprintdistanz ins Ziel. „Nun heißt es, Kräfte zu sammeln und zu kompensieren, damit ich in Dänemark wieder frisch an den Start gehen kann“, blickt der Ausdauersportler aus Armsen äußerst zuversichtlich auf die globalen Titelkämpfe vom 6. bis 8. Juli.