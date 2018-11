Siedlitzki hält bis kurz vorm Zieleinlauf mit

Altersklassen-Sieg beim Waldkater

+ Kopf-an-Kopf-Rennen: Christian Siedlitzki (rechts) hielt lange mit dem 18 Jahre jüngeren Mario Lawendel mit – und feierte am Ende erneut den Altersklassen-Sieg.

Verden - Beim 83. Waldkater-Cross in Weyhe-Melchiorshausen, dritter Lauf der „Syke-Weyher-Cross-Fünfer“, waren sechs Runden á 1,4 km, also insgesamt 8400 m zu laufen. Wie schon in den Läufen zuvor war Sebastian Kohlwes (ATS Buntentor Bremen) das Maß aller Dinge und gewann überlegen in 27:47 Minuten. Die Plätze zwei bis vier gingen allesamt an die LG Bremen Nord mit Simon Ernst, Filimon Gazae und Moritz Bätge.