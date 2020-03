Siedlitzki bejubelt EM-Bronze

Armsener quält sich im Sprint-Duathlon in Spanien aufs Podest

+ War mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Sprint-Duathlon mehr als zufrieden: Der Armsener Christian Siedlitzki. Foto: privat

Armsen - Von Frank Von Staden. 2019 schon brachte der österreichische Triathlet Christian Siedlitzki, der seit vielen Jahren in Armsen lebt, von der Sprint-Europameisterschaft im Duathlon eine Silbermedaille mit. Und auch am vergangenen Wochenende trumpfte der 55-Jährige in seiner Altersklasse wieder auf, durfte sich im spanischen Punta Umbria nahe Sevilla Bronze umhängen lassen.