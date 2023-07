Sieben Neuzugänge für Bezirksliga-Aufsteiger TSV Etelsen II

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Soll mit seiner Erfahrung die Defensive stabilisieren: Routinier Mirko Radtke. © vst

Mit sieben Neuzugängen hat Aufsteiger TSV Etelsen II die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga begonnen.

Etelsen – Auch der TSV Etelsen II hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga aufgenommen. Dabei begrüßte Andy Wilkens, Trainer des Aufsteigers, zum Auftakt gleich sieben Neuzugänge.

Der hochkarätigste ist dabei sicherlich Mirko Radtke aus der eigenen ersten Mannschaft. Der 35-Jährige hat bereits 150 Partien in der Landesliga für die Schlossparkkicker und den FC Hagen/Uthlede absolviert und dürfte dank seiner enormen Erfahrung zu einer wichtigen Säule in der Defensive werden. „Mirkos Qualität ist unbestritten. Daher wird er unserer Abwehr noch mehr Stabilität verleihen“, ist Wilkens überzeugt.

Mirko Radtke und Mathis Bochinski zieht es aus dem Landesligakader in die Reserve

Auch Pierre Granig verfügt über jede Menge Erfahrung. Der 39-Jährige kommt vom TSV Bassen II und ist dort in der vergangenen Saison in der Kreisliga noch im Sturm aufgelaufen. In Etelsen kehrt Granig nun aber auf seine angestammte Position als Torhüter zurück. In der Vergangenheit stand der Routinier bereits für den TB Uphusen und den TSV Bierden zwischen den Pfosten. „Pierre wird den Konkurrenzkampf mit Marco Raffel und Patrick Mannig sicher noch einmal anheizen“, erhofft sich Wilkens.

Routinier Pierre Granig soll den Konkurrenzkampf im Tor anheizen

Dritter im Bunde ist Salah Soltani. Der Ukrainer kam vor eineinhalb Jahren nach Deutschland und spielte zuletzt für den VfB Vorb. Walsrode. Da der 34-Jährige nach Achim gezogen ist, hat er einen neuen Verein in der Region gesucht und ist in Etelsen fündig geworden. „Salah verfügt über eine sehr gute Technik. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, erwartet Etelsens Trainer einiges vom zentralen Mittelfeldspieler.

Trainer Andy Wilkens bescheinigt allen Neuzugängen das Potenzial für die erste Elf

Ein weiterer Spieler aus der eigenen ersten Mannschaft ist Mathis Bochinski. Der 20-Jährige ist ein zweikampfstarker Außenverteidiger mit einer guten Technik und trifft in der Etelser Reserve nun auf seinen älteren Bruder Nico. Außerdem rücken die Youngster Jannik Petz (18), Finn Luttermann (17) und Christian Quiring (17) aus der eigenen A-Jugend in den Erwachsenenbereich. Während Petz die Außenverteidigerposition bekleiden wird, sind Luttermann und Quiring Allrounder für das Mittelfeld. „Christian verfügt über eine sensationelle Technik und eine starke Übersicht. Er hat im Training bereits einiges gezeigt“, lobt Wilkens das Eigengewächs. „Alle sieben Neuzugänge haben durchaus das Potenzial für die erste Elf und werden ihre Chancen bekommen. Wir haben jetzt natürlich einen riesigen Kader. Daher wird der Konkurrenzkampf noch höher sein, als in der vergangenen Saison“, ist sich Etelsens Trainer bewusst, dass es für ihn wieder einige harte Entscheidungen zu treffen gilt. bdr