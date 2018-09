Sieben auf einen Streich

Verden - Der TV Oyten III bleibt weiter ohne einen Punktgewinn in der 1. Fußball-Kreisklasse. Weiter vorne mischen indes der TSV Otterstedt trotz eines Punktverlustes in Brunsbrock, der verdener Türksport, der TSV Bassen II als auch der TSV Blender mit.

TSV Thedinghausen II - SV Wahnebergen 5:1 (2:1). „Dieser Sieg war hochverdient und nie in Gefahr“, konstatierte später Thedinghausens Trainer Jan Kämpe zufrieden. Paul Blümle erzielte nach acht Minuten die Führung. Said Traore glich für Wahnebergen aus (33.). Fünf Minuten vor der Pause traf Daniel Terentjew zur 2:1-Halbzeitführung. Dennis Buttkus erhöhte nach gut einer Stunde auf 3:1. David Niebuhr per Foulelfmeter erzielte das 4:1. Den Endstand markierte Murat Sekerymez (90.+1).

TSV Bierden - TSV Bassen II 0:7 (0:3). Eine herbe Klatsche kassierte da der Kreisliga-Absteiger. Bereits zur Pause war dabei durch die Tore von Julian Lange (10.), Andre Daszenies (34.) und Stefan Brüns (39.) die Partie entschieden. Stefan Brüns mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 4:0 für Bassen. Durch ein Eigentor von Cedric Buschmann kam Bassen zum 5:0. Dennis Dede (81.) und Dominik Swigon (84.) stellten den Endstand her. Bierdens Trainer Sascha Bischoff: „Natürlich sind wir tief enttäuscht. Dennoch wollen wir nicht alles verdammen, denn die Jungs haben alles gegeben.“

TSV Brunsbrock II - TSV Otterstedt 2:2 (1:2). Leistungsgerecht Remis. Die Gäste führten dabei bereits nach einer Viertelstunde durch Fabian Rebbin (5.) und Hanns-Lennart Drengemann mit 2:0. In der 20. Minute gelang Brunsbrock der Anschlusstreffer durch Zoumana Fofana, dabei blieb es bis zur Pause. „Im zweiten Durchgang waren wir dann überlegen und belohnten uns mit dem Ausgleichstreffer von Leon Gebhardt fünf Minuten vor dem Ende mit dem Punktgewinn“, so Trainer Detlef Krikcziokat.

SV Baden - SVV Hülsen II 1:6 (1:3). „Das war nichts, diese Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung“, gestand später Badens Trainer Götz Kessemeier. Patrik Preisler erzielte nach 20 Minuten die Führung für Hülsen. Lasso Sangare glich aber in der 33. Spielminute aus, doch noch vor der Pause sorgte Julian Mayer mit einem Doppelpack für eine beruhigende 3:1-Führung der Gäste. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Lasse Gehlich zum 4:1. Erneut Gehlich erhöhte nach einer Stunde auf 5:1. Den Endstand stellte Michael Schwenk mit dem Schlusspfiff her.

MTV Riede II - TV Oyten III 6:0 (2:0). Riedes Trainer Andreas Rühmann war mit der Leistung seiner Elf mehr als zu frieden, „denn dieser Sieg hätte gar noch höher ausfallen können.“ Den Torreigen eröffnete Daniel Zehls bereits in der vierten Minute. Nur drei Minuten später erhöhte Hark Fastenau auf 2:0. Mit diesem Stand wurden die Seiten gewechselt. Marcel Schumacher mit zwei verwandelten Elfmetern (48./61.) schraubte das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Tom Saleka und Andre Couvreux legten zum 6:0 nach. J ml