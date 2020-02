Der Showdown für Kahllund & Co.

Bogner des SV Dauelsen bestreiten in Wiesbaden Bundesliga-Finale

+ Verteidigte vorm Finale den Titel als treffsicherster Bundesligaschütze: Dauelsens Florian Kahllund. Foto: World Archery

Dauelsen – Bogensport der Spitzenklasse: Das verspricht das Bundesliga-Finale der Recurveschützen am Sonnabend in Wiesbaden. Am Platz der deutschen Einheit treffen sich die acht besten Mannschaften aus Nord- und Südstaffel, um den 23. Deutschen Meister zu ermitteln. Und zum zehnten Mal mittendrin ist der SV Dauelsen. Für Verdens Stadtteilclub ist die erneute Qualifikation das i-Tüpfelchen auf einer starken Saison. Auch wenn die Mannen vom Bettenbruch als Nordmeister anreisen, sind sie nicht favorisiert, aber auch nicht gänzlich chancenlos.