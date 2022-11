SG-Trainer Florian Schacht setzt gegen Bremervörde auf eine volle Halle

Von: Kai Caspers

Teilen

Hinter dem Einsatz von Achim/Badens Routinier Florian Block-Osmers im letzten Heimspiel des Jahres gegen Bremervörde steht noch ein Fragezeichen. © Hägermann

Letztes Heimspiel in diesem Jahr für Handball-Oberligist SG Achim/Baden. Am Samstag, 19 Uhr, erwartet das Team von Florian Schacht das Tabellenschlusslicht TSV Bremervörde.

Achim/Baden – „Wir freuen uns auf diese Partie und hoffen natürlich auf eine volle Halle. Schließlich haben wir nach dem vergangenen Auftritt gegen den HC Bremen noch einiges gutzumachen und wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans in diesem Jahr gebührend verabschieden“, setzt Schacht auf die entsprechende Unterstützung von den Rängen. Gegen den Aufsteiger aus Bremervörde, der unlängst seinen ersten Saisonsieg gelandet hat, erwartet der SG-Trainer ein Kampfspiel. „Adnan Salkic wird die Jungs schon richtig motivieren. Die werden alles raushauen. Darauf gilt es sich einzustellen“, fordert Schacht von Beginn an die richtige Einstellung. „Aber da mache ich mir keine großen Gedanken. Knüpfen wir an die Leistung in Beckdorf an, ist mir nicht bange. Daher will ich mich auch gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen. Nein, wir gucken in erster Linie auf uns.“ Dennoch weiß Florian Schacht natürlich, dass Bremervörde mit Mittelmann Felix Weber, Außenspieler Lars von Kamp sowie Kreisläufer Jan-Ole Thode über Akteure verfügt, die einer Partie schon mal ihren ganz persönlichen Stempel aufdrücken können. „Da gilt es in der Deckung vernünftig zu arbeiten. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen“, so der SG-Trainer. Auch in personeller Hinsicht haben die Gastgeber keine großen Sorgen. Fehlen werden lediglich Malte Meyer und Martin Dybol. Allerdings steht noch ein Fragezeichen hinter Florian Block-Osmers. kc