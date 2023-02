SG-Trainer Florian Schacht erwartet hoch motivierte Gastgeber

Von: Kai Caspers

Teilen

Erwartet ein hartes Stück Arbeit: Achim/Badens Trainer Florian Schacht. © häg

Nach der Niederlage in Altjührden will Trainer Florian Schacht mit der SG Achim/Baden in der Handball-Oberliga in die Erfolgsspur zurück.

Achim/Baden – Für den TvdH Oldenburg läuft es in diesem Jahr bisher alles andere als rund. Gleich vier Niederlagen setzte es für die Huntestädter. Für Florian Schacht jedoch kein Grund, um die Partie in Oldenburg (Sa., 19 Uhr) auch nur ansatzweise auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das wird eine richtige Herausforderung für uns“, rechnet der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden mit hoch motivierten Gastgebern.

Im Vorfeld der Saison hatte Schacht den TvdH deutlich weiter vorne in der Tabelle erwartet. Doch davon ist das Warnecke-Team derzeit meilenweit entfernt. Für Schacht liegen die Gründe jedoch auf der Hand. „Die Oldenburger hatten viel Pech mit Verletzungen. Da ist fast die komplette Rückraumreihe ausgefallen. Erst jetzt kommen die Spieler nach und nach zurück. Daher rechne ich auch damit, dass die Gastgeber gegen uns alles reinwerfen werden. Zumal sie bei einer weiteren Niederlage noch weiter in den Abstiegskampf reinrutschen würden“, ist der SG-Trainer überzeugt. „Außerdem werden sie das Hinspiel sicher nicht vergessen haben. Ich gehe davon aus, dass Ivo das nutzen wird, um für die nötige Motivation zu sorgen. Aber darauf sind wir natürlich vorbereitet.“

Dass die Oldenburger in eigener Halle zu schlagen sind, hat die SG beim Erfolg in der vergangenen Saison bewiesen. „Das würden wir gerne wiederholen. Zumal wir auch noch was gutzumachen haben nach der Niederlage in Varel. Denn auch da wäre für uns ein Sieg möglich gewesen“, hofft Schacht auf eine Reaktion seines Teams. kc