Schacht: „Duell auf Augenhöhe“

Von: Kai Caspers

Ob Achim/Badens Joost Windßus im Derby gegen den HC Bremen mitwirken kann, ist noch fraglich. Der Rückraumspieler der SG ist umgeknickt. © Hägermann

Mit einem Sieg gegen den HC Bremen will Handball-Oberligist SG Achim/Baden die Weichen für einen erfolgreichen November stellen.

Achim/Baden – Wohin führt der Weg der SG Achim/Baden? Eine Antwort auf diese Frage könnte es laut Florian Schacht in diesem Monat geben. „Wir treffen im November in erster Linie auf Gegner, die machbar sind. Es könnte also sein, dass wir uns nach den vier Spielen eher etwas nach oben orientieren können“, lässt Schacht vor dem Derby gegen den HC Bremen (Sa., 19 Uhr) wissen.

Aktuell rangieren die Achimer in der Tabelle nur einen Punkt vor den Bremern auf Platz sieben. „Ich rechne mit einem Duell auf Augenhöhe. Zumal sich beide Teams kennen und über eine ähnliche Spielanlage verfügen. Denn auch der HC setzt in erster Linie auf eine starke Deckung und spielt dann mit Dampf nach vorne“, weiß Schacht. „Und mit Marten Franke verfügen die Bremer über einen starken Spielmacher. Allerdings hat er letzte Woche gefehlt. Aber da hat auch noch der oder andere gefehlt. Es ist ohnehin nicht immer ganz klar, mit welcher Truppe der HC dann letztlich antritt. Daher gucken wir mal, wer gegen uns dann alles dabei ist“, bezeichnet der SG-Coach den Gegner dann auch als kleine Wundertüte.

Bei den Gastgebern fehlen auch weiterhin die erkrankten Malte Meyer und Kevin Podien. Fraglich ist zudem Joost Windßus (umgeknickt). Dafür hat Max Borchert das erste Mal wieder mittrainiert und steht wieder zur Verfügung. kc