Schacht: „Eine Frage der Einstellung“

Von: Kai Caspers

Nach der Niederlage im Derby beim HC Bremen will Kreisläufer Malte Meyer mit der SG Achim/Baden gegen den SV Beckdorf in die Erfolgsspur zurückkehren. © Hägermann

Zwei Heimspiele warten auf die beiden Handball-Oberligisten SG Achim/Baden und TV Oyten. Dabei können beide Teams befreit aufspielen.

Achim/Oyten – Die Rollenverteilung vor den beiden Heimspielen in der Handball-Oberliga ist klar. Während die SG Achim/Baden klar favorisiert in die Partie gegen den SV Beckdorf geht, ist der TV Oyten krasser Außenseiter im Duell gegen Tabellenführer VfL Fredenbeck.

Dieses Mal hängen die Trauben nicht nur hoch. Nein, sie hängen im wahrsten Sinne des Wortes an einem Mammutbaum.

TV Oyten - VfL Fredenbeck (So., 17 Uhr). Der Drittliga-Absteiger aus Fredenbeck ist aktuell das Maß aller Dinge in der Oberliga. Daher gibt sich Marc Winter im Vorfeld auch keinen Illusionen hin. „Dieses Mal hängen die Trauben nicht nur hoch. Nein, sie hängen im wahrsten Sinne des Wortes an einem Mammutbaum“, verweist Oytens Trainer auf die stolze Siegesserie des VfL, der seit 14 Spielen ohne Punktverlust ist und mittlerweile die Tabellenführung übernommen hat. „Aktuell gönne ich dem VfL auch den Aufstieg. Zumal zu Beginn immer nur von Habenhausen und Cloppenburg die Rede gewesen ist. Trotzdem wollen wir den Favoriten natürlich wieder ärgern“, verweist Winter auf das knappe 29:31 im Hinspiel. „Aber das haben die Fredenbecker sicher auch nicht vergessen und werden uns sicher nicht unterschätzen“, will der TVO-Trainer im Vorfeld keinen unnötigen Druck aufbauen. Zumal die Vorbereitung aufgrund einiger Ausfälle alles andere als optimal gelaufen ist. „Wichtig ist, dass wir uns aus den nächsten beiden Partien das nötige Selbstvertrauen für die letzten drei Spiele holen. Denn ein paar Punkte brauchen wir noch“, muss Winter gegen den VfL erneut auf Marc Lange verzichten.

SG droht Gefahr aus dem Rückraum

SG Achim/Baden - SV Beckdorf (Sa., 19 Uhr). Im Hinspiel feierte die SG einen deutlichen Sieg. „Ich gehe nicht davon aus, dass sich das wiederholen wird. Denn die Beckdorfer sind noch nicht endgültig gesichert und auswärts tatsächlich immer etwas stärker einzuschätzen“, entscheidet sich der Ausgang der Partie für Achim/Badens Trainer Florian Schacht in erster Linie über die Einstellung. „Die muss stimmen. Denn sonst wird es schwer. Die Beckdorfer verfügen über eine junge Truppe, die schon ordentlich aufs Tempo drücken können. Aber auch den Rückraum gilt es zu kontrollieren, denn mit Jonas Gerken und Joscha Jolitz sind gleich zwei Beckdorfer unter den zehn besten Torschützen der Liga zu finden. Daher müssen wir eine vernünftige Deckung stellen und die Anzahl der eigenen Fehler auf ein Minimum begrenzen“, nimmt Schacht seine Mannschaft in die Pflicht. Letztlich will sich der SG-Trainer aber gar nicht so intensiv mit dem Gegner beschäftigen. „Nein, wir müssen wieder zu unserer eigenen Leistung finden. Gelingt uns das, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Halle als Sieger verlassen“, hat Schacht in personeller Hinsicht keine Probleme, sondern die Qual der Wahl. kc