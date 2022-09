Routinier Florian Block-Osmers macht den Unterschied

Von: Kai Caspers

Auch wenn Oytens Robin Hencken hier frei zum Wurf kommt, setzte es für das Geburtstagskind des TVO am Ende eine Niederlage im Derby gegen Achim/Baden. © Hägermann

Deutlich mehr Mühe als erwartet hatte Handball-Oberligist SG Achim/Baden im Derby beim Aufsteiger TV Oyten. Letztlich nahm der Favorit beim 30:26-Erfolg jedoch beide Punkte mit auf die kurze Heimreise.

Oyten – Auch wenn Handball-Oberligist TV Oyten mit Robin Hencken und Lars Müller-Dormann gleich zwei Geburtstagskinder in seinen Reihen hatte – Geschenke gab es vom Lokalrivalen SG Achim/Baden keine. Zum Spieler der Partie avancierte auf Seiten der Gäste mit Florian Block-Osmers ausgerechnet ein Oytener. In der entscheidenden Phase übernahm der Routinier die Verantwortung und führte sein Team zum letztlich auch verdienten 30:26 (15:12)-Erfolg.

„Flo hat am Ende den Unterschied ausgemacht. Aber es ist doch quasi ein Ritterschlag für unsere junge Truppe, dass er ungefähr 50 Minuten auf der Platte stehen musste“, hielt sich die Enttäuschung bei TVO-Trainer Lars Müller-Dormann im Anschluss in Grenzen. „Auf alle Fälle haben die Jungs gesehen, dass sie mithalten können. Aber letztlich hat die größere Routine und die besser besetzte Bank der SG den Ausschlag gegeben“, ergänzte Marc Winter. Dem wollte Achim/Badens Trainer Florian Schacht nicht widersprechen. „Ich hatte schon ein enges Spiel erwartet. Letztlich hat sich die größere Routine bezahlt gemacht. Am Ende haben wir uns das Leben selber schwer gemacht und ein bisschen zu viel Respekt vor Oytens Torhüter gehabt. Aber dann hat Flo das Heft in die Hand genommen“, sparte er nicht mit Lob für Block-Osmers. „Die Höhe des Sieges spielt für mich keine Rolle. Wichtig sind nur die beiden Punkte.“

Jubelnd reißt Achim/Badens Marvin Pfeiffer die Arme nach einer gelungenen Aktion in die Höhe. © häg

Schon eine Stunde vor dem Anpfiff war die Pestalozzihalle sehr gut gefüllt. Und es benötigte auch keine lange Anlaufzeit, ehe die Emotionen auf den Rängen das erste Mal richtig überkochten. In der vierten Minute holte Oytens Abwehrchef Timo Blau den Achimer Lars Auth bei einem Gegenstoß von den Beinen. Die Schiedsrichter zeigten jedoch nicht Rot, sondern beließen es bei einer Zeitstrafe. Sehr zum Unmut der Achimer. „Da haben wir Glück gehabt“, musste auch TVO-Coach Müller-Dormann eingestehen. „Aber die Schiedsrichter hatten ohnehin eine komische Linie. Doch das galt für beide Seiten.“ Waren die Oytener zunächst durch Anton Zitnikov mit 1:0 in Führung gegangen, liefen sie in der Folge immer einem Rückstand hinterher. Dabei zeigten sich die Gäste vor allen Dingen aus dem Rückraum treffsicher. Dennoch blieb es auch nach dem 10:8 (20.) weiterhin eng, da die Oytener ihre ganze Kampfkraft in die Waagschale warfen und Robin Hencken zum 10:10 ausglich. Beim 13:12 scheiterte Kevin Podien zwar mit einem Siebenmeter an Jonas Lüdersen, doch Block-Osmers und Freese sorgten für die 15:12-Pausenführung der SG.

Kam gegen die SG-Deckung nicht wie gewohnt zum Zuge: Oytens Rückraumspieler Noah Dreyer. © Häg

Vorentscheidung erst zwei Minuten vor dem Ende

Als das Schacht-Team nach dem Wechsel auf 20:15 (39.) davonzog, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch weit gefehlt. TVO-Keeper Julius Timm kaufte der SG in der Folge einige Bälle ab und beim 22:24 (52.) durch Leonard Fischer witterten die Gastgeber wieder Morgenluft. Nach dem 24:26 durch Timo Precht (57.) stibitzte Block-Osmers den Oytenern zweimal den Ball und leitete damit die beiden vorentscheidenden Treffer zum 28:24 (59.) ein. Was folgte, war eine ausgelassene Jubelarie der SG mit ihren Fans. Aber auch der TVO brauchte sich nicht zu verstecken und konnte die Halle hoch erhobenen Hauptes verlassen. Schließlich hatte auch er zu einem Handballfest beigetragen.