SG Achim/Baden II lässt beim 28:23-Erfolg nichts anbrennen

Von: Kai Caspers

Ole Jacobsen © häg

Achim/Baden – Zweites Spiel, zweiter Sieg: Handball-Landesligist SG Achim/Baden II hat sich auch von einer hektischen Anfangsphase nicht aus dem Konzept bringen lassen und behauptete sich am Ende ungefährdet mit 28:23 (17:11) bei der SG Luhdorf/Scharmbeck.

„Wir haben nicht so gut in die Partie gefunden. Aber das lag in erster Linie an vielen komischen Entscheidungen“, erklärte SG-Trainer Thorben Schmidt-Bonheur. Auch die Tatsache, dass Erik Schmidt nach gerade einmal sechs gespielten Minuten die zweite Zeitstrafe kassiert hatte, spielte den Gästen nicht gerade in die Karten. Auch wenn die SG nicht einmal in Rückstand geraten war, blieb es bis zur 18. Minute ein Duell auf Augenhöhe. Aber das sollte sich bis zur Pause ändern. Durch einen 6:0-Lauf setzten sich die Gäste beim 16:9 (24.) erstmals deutlich ab und gingen mit einem beruhigenden 17:11 in die Pause.

In der zweiten Hälfte ließen die Achimer dann nichts mehr anbrennen. „Wir haben in der Deckung weiterhin gut gearbeitet. Aber dafür fehlte es mir im Abschluss etwas an der nötigen Konsequenz. Denn wir hätten den Sack schon viel früher dichtmachen können“, fand Thorben Schmidt-Bonheur noch einen leichten Ansatz zur Kritik. „Trotzdem bin ich mit dem Auftakt natürlich sehr zufrieden. Zumal wir ja auch gleich einen Haken an den ersten Auswärtssieg machen können.“

Tore SG Achim/Baden II: Jacobsen (5), Zschorlich (5), Rosilius (4), Meier-Leffers (4), Ohlhorst (3), Golke (2), Schirmacher (2), Schmidt (2/2), Meyer (1). kc