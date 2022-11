Pfeiffer führt Regie – Podien trifft

+ © häg Nicht zu stoppen: Beim 38:28-Kantersieg in Beckdorf war Achim/Badens Kevin Podien von den Gastgebern nicht in den Griff zu kriegen und markierte 16 Tore. © häg

Das war genau die Reaktion, die sich Florian Schacht im Vorfeld von seiner Mannschaft erhofft hatte. Dank einer geschlossenen Leistung feierte die von ihm trainierte SG Achim/Baden einen deutlichen 38:28 (19:15)-Erfolg beim SV Beckdorf und rückte damit auf den fünften Platz in der Handball-Oberliga vor.

Achim/Baden – „Das war ein starker Auftritt. Vor allen Dingen, weil wir über die gesamte Spielzeit eine konstante Leistung abgerufen haben“, fand SG-Trainer Florian Schacht im Anschluss auch lobende Worte. In Beckdorf gerieten die Achimer nur beim 7:8 (15.) einmal in Rückstand. Doch dank der guten Deckungsarbeit wurden immer wieder Bälle gewonnen, die danach über den Gegenstoß zu einfachen Toren genutzt wurden. Nutznießer war dabei in erster Linie Kevin Podien, der am Ende satte 16 Tore erzielte. Nach dem Rückstand sorgte die SG mit einem Viererpack zum 11:8 (19.) durch Tobias Freese für die erste deutliche Führung und baute diese in einer temporeichen Begegnung bis zur Pause auf vier Treffer aus – 19:15.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Schacht-Team, angeführt vom stark aufspielenden Mittelmann Marvin Pfeiffer, das dominierende Team. Beim 34:24 (50.) durch Kevin Podien betrug der Vorsprung dann erstmals zehn Tore. Damit war die Vorentscheidung natürlich längst gefallen. Daher nutzte Florian Schacht auch die Gelegenheit und gab allen Akteuren die nötige Spielpraxis. Dabei wusste unter anderem Torhüter Fabian Klaus in den letzten Minuten zu gefallen.

Tore für die SG Achim/Baden: Podien (16/5), Borchert (5), Freese (4), Auth (3), Pfeiffer (3), Budelmann (2), Block-Osmers (2), Dehmel (2), Langner (1). kc