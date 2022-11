Bohling lässt Rotenburg verzweifeln

Von: Matthias Freese

Teilen

Starker Auftritt: Sebastian Bohling jubelt nach einer seiner zahlreichen Paraden. © Freese

Im Vorfeld hatte Florian Schacht jede Menge Respekt vor dem Oberliga-Derby beim TuS Rotenburg. Entsprechend zufrieden war der Trainer der SG Achim/Baden dann auch nach dem 24:21-Erfolg.

Rotenburg – Das letzte und vielleicht schönste Tor der Partie erzielte Lukas Misere mit einem eher unorthodoxen Kempa-Trick 15 Sekunden vor dem Ende. Doch es änderte nichts mehr daran, dass die SG Achim/Baden dem TuS Rotenburg in dessen backefreier Pestalozzihalle mit einem 24:21 (14:12) die zweite Heimniederlage der laufenden Saison in der Handball-Oberliga zufügte. „Hier gewinnt nicht jeder“, stellte Florian Schacht, Coach der Gäste, nicht ohne Stolz fest. Und er wusste: Sein Derby-Matchwinner stand zwischen den Pfosten und hieß Sebastian Bohling.

Rotenburgs Trainer Daniel van Frayenhove fällte unmittelbar nach dem Abpfiff ein hartes Urteil. „Ganz ehrlich“, begann er sein Resümee. „Ich glaube, das war das schwächste Oberligaspiel, was ich je gesehen habe – von beiden Seiten. Ich konnte es mir zwischendurch nicht angucken. Das war einfach nicht gut. Hier hat der Einäugige unter den Blinden gewonnen.“ Schacht mochte das so nicht stehenlassen. „Das finde ich nicht. Es war ein typisches Derby mit guten Schiedsrichtern, die eine gewisse Härte zugelassen haben. Ich habe vorher gesagt, dass wir gewinnen, wenn wir Rotenburg unter 25 Toren halten.“ Dass es dabei vor allem in der zweiten Halbzeit ganz schön wild wurde und beide Teams viele Fehler produzierten, wollte er nicht bestreiten. „Aber wenn du eine gute Deckung spielst, kannst du dir auch mal vorne einen Fehler mehr erlauben.“ Und Achim/Badens Rückraumroutinier Florian Block-Osmers meinte: „Zum Glück haben die Rotenburger auch viele Bälle weggeworfen. Wie viele Bälle auch einfach zu lang waren ...“

Letztlich scheiterten die Wümmestädter aber schlichtweg zu oft an Keeper Bohling, der bereits zu Beginn dreimal gegen Lukas Misere siegreich blieb und vor allem in der Phase, als es noch einmal eng wurde, immer wieder parierte. „Er stach heraus und hatte wirklich einen guten Tag“, meinte Schacht. Van Frayenhove wollte den Auftritt des Schlussmannes jedoch nicht als entscheidend bezeichnen. „Entschieden hat das Spiel, dass unser Angriff ohne Kopf und Druck gespielt hat.“

Max Borchert übernimmt in der Schlussphase Verantwortung

Erstmals waren die Gäste beim 11:8 durch Rechtsaußen Lars Auth mit drei Toren enteilt (21.), nach der Pause erhöhte Joost Windßus auf 16:12 (34.), doch Rotenburg stemmte sich zumindest kämpferisch dagegen und setzte auch auf die Dienste seines ehemaligen Abwehrchefs Christian Lüdemann, der erneut aus der Dritten ausgeliehen wurde. Und siehe da: Chris Ole Brandt und Lukas Misere brachten ihr Team auf 17:18 heran (46.), alles war wieder offen. Kurzfristig jedenfalls. Die Chance zum Ausgleich verpasste Brandt, dessen Ball vom Block entschärft wurde.

Auf dem Weg zu einem seiner fünf Tore: Max Borchert übernahm in der Schlussphase Verantwortung. © Freese, Matthias

Neben Keeper Bohling war es in der Schlussphase insbesondere der quirlige und eher kleine Max Borchert, der im Rückraum der SG Achim/Baden die Akzente setzte, schnell wieder auf 20:17 stellte (49.) und vier der letzten fünf Gäste-Tore markierte. „Max hat Verantwortung übernommen und ist schwer zu verteidigen. Das ist für Abwehrspieler kein Geschenk“, fand Schacht.

Van Frayenhove vermochte dem Auftritt seiner Mannschaft wiederum nichts Positives abzugewinnen. „Wir hätten noch fünf Stunden spielen können und hätten es nicht mehr gedreht“, sagte er verärgert. Auch am letzten Tor konnte er sich nicht mehr erfreuen. „Ich habe nicht mal hingeguckt“, gestand Rotenburgs Coach.