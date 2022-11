SG Achim/Baden III gibt 33:30 aus der Hand – 33:33

Von: Björn Lakemann

Frei durch die Mittelweser-Deckung: Johannes Seliger erzielte einen seiner sechs Treffer. Die SG Achim/Baden III musste sich mit einem 33:33 begnügen. © Hägermann

Offener Schlagabtausch in der Handball-Regionsoberliga im Duell der Tabellennachbarn SG Achim/Baden III gegen die HSG Mittelweser/Eystrup: Am Ende stand ein 33:33 (14:15) auf der Anzeigentafel, wobei die SG nach wechselnden Führungen ein 33:30 knapp vier Minuten vor Ultimo noch aus der Hand gab.

Achim – „Wir waren selbst schuld, denn wir haben einfach nicht präzise genug agiert. Ein klarer Punktverlust“, bilanzierte Spielertrainer Torge Wichmann, der zu viele leichte Ballverluste sah.

Nach einem Traumstart der Gastgeber hieß es 5:1 (5.). Insbesondere Linksaußen Erik Gronewold verdiente sich in der Partie ein Sonderlob und hatte neben seinen sechs Buden lediglich einen Fehlwurf zu verzeichnen. Doch in der Folge ließ die SG die Zügel schleifen, nach dem 9:8 (16.) für die HSG stand sogar ein 15:12 (26.) für die Gäste auf der Anzeigetafel.

Lob an Linksaußen Erik Gronewold

Auch nach dem Wechsel blieb Mittelweser am Drücker und lag beim 30:29 (54.) letztmals in Front. Nach einem 4:0-Lauf verschaffte sich die SG einen vermeintlich klaren Vorsprung. Wichmann wusste: „In dieser Spielphase haben wir im Angriff konsequent agiert und eine gute Wurfquote gehabt.“ Doch das vierte Tor vom Julian Müller verdarb in der Schlussminute den Traum vom doppelten Punktgewinn eigener Halle.